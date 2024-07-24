Ворожі сили здійснили 406 обстрілів в Запорізькому регіоні за добу, повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Росія обстріляла Запоріжжя
Від атаки постраждали 8 населених пунктів: Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Новоданилівка, Малинівка, Кам'янське та Левадне.
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Зокрема, авіаційні удари здійснили по Кам’янському та Малій Токмачці.
Для обстрілу ворожі сили застосували 185 безпілотників різних типів і здійснили 16 обстрілів з РСЗВ та 203 з артилерії.
До ОВА надійшли 4 повідомлення про руйнування житла й об'єктів інфраструктури, але мирне населення не постраждало.
Обстріли Запоріжжя – що відомо
За попередню добу РФ завдала понад 460 ударів по області.
Ворожі сили використали 211 БпЛА різних типів і здійснив 14 обстріли з РСЗВ та 234 з артилерії.
4 авіаційні удари здійснили по Новоандріївці.