У вівторок, 23 липня, Військово-морські сили та інші підрозділи Сил оборони України уразили пором "Славянин" в російському порту "Кавказ.

Армія РФ використовувала пором для перевезень у військових цілях, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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ВМС ЗСУ та інші підрозділи Сил оборони завдали удару по російському порому - що відомо

"Черговий результат скоординованих дій Сил оборони: в порту "Кавказ" суттєво пошкоджений пором окупантів", - ідеться у повідомленні.

Угруповання сил і засобів Військово-Морських Сил ЗС України, разом із підрозділами інших складових Сил оборони, в порту "Кавказ" завдали суттєвих пошкоджень ворожому порому "Славянин".

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Росіяни використовували цей пором для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях.

«"Славянин" - третій і останній залізничний пором, який РФ мали у зазначеному регіоні. Продовжуємо нищити ворога, його техніку та військову інфраструктуру», - наголосили у Генштабі.

Раніше губернатор Краснодарського краю Росії, що на схід від тимчасово окупованого Криму, заявив що вранці безпілотники атакували поромне судно в порту "Кавказ".

За його словами, серед членів екіпажу і співробітників порту "є постраждалі та загиблий". Судно загорілося.

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Порт "Кавказ" - що варто знати

Кавказ — залізнична станція і невеликий порт на косі Чушка Краснодарського краю РФ, що знаходиться в Керченській протоці. Порт здатний приймати судна до 130 м завдовжки, 14,5 м завширшки та до 5 м вглиб. Також на території порту є автомобільний пором, що з'єднує Краснодарський край і Крим