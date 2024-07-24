Цього тижня російська Дума, нижня законодавча палата, розробила законопроект, який передбачає покарання російських солдатів за використання смартфонів на полі бою в Україні, повідомило російське державне ЗМІ ТАСС. Мобільні телефони можуть допомогти українським захисникам визначити місцезнаходження окупаційних сил. У минулому їхні розмови перехоплювалися Збройними силами України (ЗСУ) та службами безпеки країни, й були оприлюднені для того, щоб показати падіння морального духу окупаційних військ.

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Московські законодавці запропонували, щоб наявність у військовослужбовця підключеного до інтернету телефону, дані з якого можуть ідентифікувати місцезнаходження окупаційних військ, вважалося «грубим дисциплінарним порушенням», яке каратиметься арештом до 10 діб. Закон також забороняє використання інших електронних пристроїв, призначених для «побутових цілей», які дозволяють передавати геолокаційні дані.

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Українських солдатів давно попереджають, що їхні мобільні телефони для зв'язку з колегами та родиною регулярно моніторить Москва та її хакери з метою отримання конфіденційної інформації про хід бойових дій. За повідомленнями CNN, Служба безпеки України (СБУ) також заявила, що «російські хакери намагалися проникнути в планшети Android, які використовуються українськими військовими для “планування і виконання бойових завдань”, використовуючи код, призначений для викрадення даних, що надсилаються з пристроїв до супутникової системи Starlink Ілона Маска, які мають вирішальне значення для зв'язку українських військових на полі бою».

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Російські військові блогери критикують запропонований законопроект, стверджуючи, що він демонструє нерозуміння Москвою природи сучасної війни на місцях.

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«Керівництво живе на іншій планеті», — написав у понеділок в Telegram один з блогерів під ніком «Повёрнутые на Z войне», повідомляє CNN.

Стан підвищеної готовності напередодні Олімпіади в Парижі: французька поліція обшукала квартиру громадянина Росії за підозрою у «дестабілізації», 900 ймовірних іноземних агентів не допущені до відвідування Олімпіади

У вівторок ввечері французька прокуратура оголосила про арешт росіянина, підозрюваного в підготовці актів «дестабілізації» під час Олімпійських ігор у Парижі, які розпочинаються у п'ятницю.

Як повідомляється, Міністерство внутрішніх справ Франції санкціонувало обшук у будинку підозрюваного, під час якого були знайдені докази ймовірної змови. План не був терористичним за своєю природою, повідомляє агенція Франс-Пресс (AFP).

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Чоловік, якому близько 30 років, був затриманий і наразі перебуває під слідством за підозрою в «організації подій, які можуть призвести до дестабілізації під час Олімпійських ігор», повідомило AFP джерело в державній прокуратурі, яке попросило не називати його ім'я.

Джерело AFP повідомило лише, що було розпочато розслідування за фактом «передачі розвідувальних даних іноземній державі з метою розпалювання ворожнечі у Франції», додавши, що за цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 30 років.

AFP повідомляє, що влада провела розслідування щодо понад мільйона осіб, «у тому числі спортсменів, тренерів, журналістів, волонтерів, охоронців і навіть місцевих мешканців поблизу місць проведення заходів напередодні Олімпіади», — заявив у вівторок в інтерв'ю міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен. За його словами, 4360 з них було відмовлено у відвідуванні Ігор, майже 900 — через ймовірне іноземне втручання.

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Російські ракети та інші боєприпаси вбили двох і поранили шістьох у Донецькій області

У вівторок у Донецькій області внаслідок російських обстрілів, у тому числі, ймовірно, з ракетних комплексів «Іскандер», загинули двоє цивільних осіб і ще щонайменше шестеро отримали поранення.

«За даними слідства, російські війська обстріляли місто Лиман о 17:20 23 липня 2024 року. Снаряди влучили у житловий квартал, внаслідок чого загинули двоє місцевих мешканців, 58 та 66 років», — повідомили у прокуратурі Донецької області.

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Дві жінки, 50 і 74 років, і чоловік 51 року також отримали поранення середнього ступеню тяжкості, повідомляє Українська правда. За повідомленням видання, росіяни "ймовірно застосували ракети "Іскандер".

Того ж дня московські війська за допомогою безпілотника завдали удару по цивільних об'єктах у місті Новогродівка, у результаті чого було поранено трьох цивільних осіб у віці від 49 до 68 років, які їхали місцевою дорогою.