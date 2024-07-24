Ворожі сили завдали удари по 15 населених пунктах Херсонського регіону, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Обстріли Херсонщини – подробиці

Під атакою перебували Придніпровське, Станіслав, Білозерка, Приозерне, Чорнобаївка, Антонівка, Садове, Понятівка, Микільське, Чайкине, Бургунка, Крупиця, Гаврилівка, Качкарівка та місто Херсон.

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Ушкоджені 12 приватних будинків, а також приватні автомобілі.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення", –  зауважив Прокудін.

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Обстріли на Херсонщині – що треба знати

Нагадаємо, що за попередню добу російські сили також завдали удари по 15 населених пунктах області.

Під удар потрапили приватні будинки, а також заклад торгівлі, газогін та приватні автомобілі.

7 людей дістали поранення внаслідок обстрілів.

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