Ворожі сили завдали удари по 15 населених пунктах Херсонського регіону, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Обстріли Херсонщини – подробиці
Під атакою перебували Придніпровське, Станіслав, Білозерка, Приозерне, Чорнобаївка, Антонівка, Садове, Понятівка, Микільське, Чайкине, Бургунка, Крупиця, Гаврилівка, Качкарівка та місто Херсон.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Ушкоджені 12 приватних будинків, а також приватні автомобілі.
"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення", – зауважив Прокудін.
Обстріли на Херсонщині – що треба знати
Нагадаємо, що за попередню добу російські сили також завдали удари по 15 населених пунктах області.
Під удар потрапили приватні будинки, а також заклад торгівлі, газогін та приватні автомобілі.
7 людей дістали поранення внаслідок обстрілів.