Національний банк України вперше оприлюднив показники діяльності найбільших ліцензованих операторів ринку обміну готівкової валюти.

Компанії-оператори цього сегмента фінансового ринку демонструють значне зростання та успішну діяльність. Про це пише інформаційне агентство Українські Новини, посилаючись на дані Нацбанку.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Як свідчать дані національного фінансового регулятора, показники лідерів ринку за розміром активів демонструють їхнє стабільне зростання.

Advertisement

ТАБЛИЦЯ. ТОП-5 найбільших фінансових компаній з обміну готівкових валют за розміром активів (дані наведено в млн грн)

Галузевим лідером за динамікою приросту активів стала фінансова компанія «Ліберті Фінанс», яка входить до «КИТ Груп». Її активи зросли на 211,1% - з 72,1 млн грн у 2022 році до 224,3 млн грн у 2023 році. Лідер рейтингу за розміром активів, «Українська фінансова група», показала приріст активів на 11,8%, збільшивши їх з 428,4 млн грн у 2022 році до 479 млн грн у 2023 році.

Показники та динаміка фінансових результатів компаній свідчать про їхнє ефективне управління та зростання прибутковості.

Advertisement

ТАБЛИЦЯ. ТОП-5 найбільших фінансових компаній з обміну готівкових валют за фінансовим результатом (дані наведено в млн грн)

«Альфа-Інвест Груп» очолила рейтинг з фінансовим результатом 189,4 млн грн у 2023 році, показавши динаміку зростання 2964,7% порівняно з 2022 роком. На другому місці знаходиться ФК «Ліберті Фінанс» із «КИТ Груп», з фінансовим результатом 153,9 млн грн у 2023 році.

Показники найбільших операторів ринку обміну валют за сумами сплачених податків свідчать про їхній значний внесок до державного бюджету. Найбільші платники податків у цьому сегменті фінансового ринку — «Альфа-Інвест Груп» і «Ліберті Фінанс» із «КИТ Груп», які сплатили 42,3 млн грн і 33,8 млн грн податків відповідно.

Advertisement

ТАБЛИЦЯ. ТОП-5 найбільших фінансових компаній з обміну готівкових валют за сплатою податку на прибуток (дані наведено в млн грн)

«Як відомо, декілька останніх років Національний банк України проводить реформування сектору обміну готівкових валют, паралельно очищуючи його від сірих і тіньових операторів. Завдяки цій політиці фінансового регулятора та правоохоронних органів більші обсяги валютообмінних операцій переходять у легальний сегмент до ліцензованих фінансових компаній, що позитивно впливає на їхній розвиток та зростання показників», — пишуть Українські Новини .