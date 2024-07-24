Штаб кандидата у президенти США Дональда Трампа подав скаргу до Федеральної виборчої комісії на президента Джо Байдена та віцепрезидентку Камалу Гарріс, пише СВС.

Штаб Трампа подав скаргу на Камалу Гарріс

"Штаб кандидата у президенти від Республіканської партії Дональда Трампа у вівторок подав скаргу до Федеральної виборчої комісії США, стверджуючи, що віцепрезидентка США Камала Гарріс не могла законно отримати кошти, зібрані під час кампанії з переобрання президента США Джо Байдена", – йдеться в повідомленні.

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Боротьба за банківські рахунки з приблизно 95 млн доларами США стала частиною багатосторонніх зусиль республіканців, спрямованих на перешкоджання Гарріс.

Згідно із заявою головного радника Девіда Воррінгтона, представники штабу Трампа стверджують, що Гарріс вчинила "нахабне присвоєння коштів".

Більше по темі Світові лідери віддають належне Байдену після того, як він припинив переобрання Зеленський подякував Байдену за "сміливі кроки" у підтримці своєї країни, похвалив "жорстке, але сильне рішення" президента США припинити свою спробу переобрання.

За даними NYT, у скарзі кампанії Трампа до Федеральної виборчої комісії йдеться про те, що Гарріс досі не є офіційною кандидаткою. Там додали, що Байден, який заявив, що не братиме участі у виборах, вже не має права розпоряджатися внесеними виборцями коштами.

Воррінгтон звинуватив фінансиста кампанії та Гарріс у "спробі обману" виборчої комісії через перейменування та перепрофілювання виборчого штабу Байдена. Наразі Воррінгтон вимагає передання справи на розгляд міністерства юстиції США.

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Камала Гарріс зібрала рекордну суму на президентську кампанію – що відомо

Команда віцепрезидентки Гарріс зібрала понад 81 млн доларів на президентську кампанію за добу після заяви чинного президента США Джо Байдена.

Її також підтримали набагато більше, ніж 1976 делегатів Демократичної партії США для перемоги в номінації в першому турі голосування.

"Сьогодні я пишаюся тим, що заручилася широкою підтримкою, необхідною для того, щоб стати кандидатом від нашої партії, і як дочка Каліфорнії, я пишаюся тим, що делегація мого рідного штату допомогла вивести нашу кампанію на перше місце", – наголосила Камала Гарріс.