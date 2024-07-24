Сьогодні, в ніч проти 24 липня, три російські безпілотники Shahed 131/136 під час нічної атаки на Україну залетіли на територію Румунії, де впали в районі села Нікуліцел, повідомили Kyiv Post поінформовані джерела у секторі безпеки та оборони України.

Російські дрони влучили по території Румунії

Згідно з даними джерела, факт падіння дронів зафіксував, зокрема, екіпаж вертольота IAR-330 зі складу 57-ої авіаційної бази "Міхаіл Когельнічану". Після вибухів пілот гелікоптера повідомив про пожежу внаслідок влучання дронів.

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Як зазначило джерело, наближення ворожих БпЛА румунські прикордонники помітили ще о 02:10 24 липня за місцевим часом.

Тоді Генеральна інспекція із надзвичайних ситуацій (Румунії - ред.) поширила повідомлення про небезпеку для північної частини повіту Тульча, інформуючи населення про можливе падіння об'єктів з повітря на прилеглій до кордону з Україною території.

У міноборони Румунії повідомили про зліт для моніторингу двох літаків F-16 ВПС Румунії о 02:19 з 86-ї авіабази Борча. Літаки повернулися на базу близько 04:20 ранку.

Після падіння дронів місцеві мешканці повідомили екстрені служби про вибухи. Відбій повітряної тривоги оголосили о 03:46 24 липня.

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Згодом у мережі з'явилося відео з вибухами через падіння російських безпілотників на територію Румунії.