Сьогодні, в ніч проти 24 липня, три російські безпілотники Shahed 131/136 під час нічної атаки на Україну залетіли на територію Румунії, де впали в районі села Нікуліцел, повідомили Kyiv Post поінформовані джерела у секторі безпеки та оборони України.

Російські дрони влучили по території Румунії

Згідно з даними джерела, факт падіння дронів зафіксував, зокрема, екіпаж вертольота IAR-330 зі складу 57-ої авіаційної бази "Міхаіл Когельнічану". Після вибухів пілот гелікоптера повідомив про пожежу внаслідок влучання дронів. 

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Як зазначило джерело, наближення ворожих БпЛА румунські прикордонники помітили ще о 02:10 24 липня за місцевим часом.

Тоді Генеральна інспекція із надзвичайних ситуацій (Румунії - ред.) поширила повідомлення про небезпеку для північної частини повіту Тульча, інформуючи населення про можливе падіння об'єктів з повітря на прилеглій до кордону з Україною території.

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У міноборони Румунії повідомили про зліт для моніторингу двох літаків F-16 ВПС Румунії о 02:19 з 86-ї авіабази Борча. Літаки повернулися на базу близько 04:20 ранку.

Після падіння дронів місцеві мешканці повідомили екстрені служби про вибухи. Відбій повітряної тривоги оголосили о 03:46 24 липня.

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Згодом у мережі з'явилося відео з вибухами через падіння російських безпілотників на територію Румунії.

Нічний наліт безпілотників на Україну 24 липня – що відомо

Сьогодні вночі Росія запустила 23 "Шахеди" по території України, 17 з яких вдалося збити.

БпЛА Shahed запускали з Приморсько-Ахтарська в РФ та окупованого Криму.

Також на різних напрямках ліквідували 8 розвідувальних БпЛА: 4 Zala, 2 Supercam і 2 "Орлан-10".

Водночас для чергового удару по Харкову Росія використала балістичну ракету "Іскандер-М" та ракету, тип якої ще встановлюється. Її запустили з Бєлгородської області РФ.

Перший удар  росіяни нанесли по промисловій зоні одного з районів міста, другий - по приватному сектору. 

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Через наліт дронів в Ізмаїлі, що на Одещині, пошкоджено портову інфраструктуру, а також п'ятиповерхівку.

Там побиті вікна, пошкоджені сходинки та фасад будинку. Унаслідок цієї атаки троє людей поранені й шпиталізовані.

Нагадаємо, що ще у жовтні 2023 року на території Румунії знайшли уламки російського дрона після нічної атаки РФ по портовій інфраструктурі України.

БпЛА упав у рослинному масиві біля правого берега річки Чілія, що приблизно за 3 км на захід від міста Плауру. Уламки виявили близько 5:00. Припускається, що дрон міг упасти й вибухнути, адже на місці виявили кратер. 

Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
Тимур Дубовик
Тимур Дубовик
Тимур Дубовик - журналіст, редактор новин
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