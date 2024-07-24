Дванадцять професійних обʼєднань в Україні будуть перетворені на цифрові інноваційні хаби і приєднані до мережі програми «Цифрова Європа».
Об'єднання для участі обирали у Європейському Союзу, повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
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Україна долучиться до мережі програми «Цифрова Європа» - що відомо
«Європейський Союз визначив майбутні цифрові інноваційні хаби в Україні, які приєднаються до європейської мережі в межах програми ЄС «Цифрова Європа», - йдеться в повідомленні.
Переможцями конкурсу стали 12 об’єднань, які готові впроваджувати інновації та цифрову трансформацію для українських підприємств і державних установ.
Шість із них отримають фінансування Євросоюзу на створення й функціонування європейських цифрових інноваційних хабів (ЄЦІХ). Серед них:
- Інститут фізики НАН України (спеціалізація - енергоефективність)
- ГС «Харківський кластер інформаційних технологій» (спеціалізація – енергетика, агропромисловість, кібербезпека та тестування нових технологій)
- КНЕУ ім. В. Гетьмана (спеціалізація - штучний інтелект, кібербезпека, високопродуктивні обчислення, цифрова освіта та підтримка стартапів) тощо.
Всі об'єднання отримають консультативну допомогу на початкових етапах своєї діяльності від уряду Німеччини.
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Загальний бюджет підтримки хабів в Україні становить 4,5 млн євро. Грант покриє половину вартості створення та діяльності хабу до кінця 2027 року. Решту 50% повинен покрити учасник.
Хаби надаватимуть бізнесу та громадському сектору послуги з доступу до технологій та компетенцій, підвищення кваліфікації працівників, підтримки пошуку інвесторів та партнерів за кордоном.
Які послуги будуть надавати європейські інноваційні в Україні
Цифрові інноваційні хаби надаватимуть послуги бізнесу та громадському сектору в 4 основних напрямах:
- доступ до технологій та компетенцій: надання приміщень, інфраструктури й підтримки, що дасть змогу компаніям випробувати цифрові та інноваційні технології
- навички та навчання: послуги для підвищення кваліфікації працівників, зокрема, приватних компаній та організацій державного сектору
- підтримка з пошуку інвесторів: допомога в пошуку джерел фінансування для впровадження цифрової трансформації, а також у розвитку нових цифрових послуг та бізнес-моделей
- пошук партнерів, зокрема за кордоном.
Що відомо про Європейські цифрові інноваційні хаби в Україні
На території України ЄЦІХ запрацюють у 2025 році, після підписання грантових угод. Українські хаби сформують регіональну мережу та увійдуть до загальноєвропейської мережі цифрових інноваційних хабів.
Це дасть змогу налагодити контакти з іншими європейськими хабами та у майбутньому обмінюватися передовим досвідом між центрами в різних країнах.
Національний відбір до мережі Європейських цифрових інноваційних хабів тривав з 20 грудня 2023 року до 19 січня 2024 року. Всього подано 60 заявок, 15 з яких рекомендовано для конкурсу ЄС.