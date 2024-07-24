Дванадцять професійних обʼєднань в Україні будуть перетворені на цифрові інноваційні хаби і приєднані до мережі програми «Цифрова Європа».

Об'єднання для участі обирали у Європейському Союзу, повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Україна долучиться до мережі програми «Цифрова Європа» - що відомо

«Європейський Союз визначив майбутні цифрові інноваційні хаби в Україні, які приєднаються до європейської мережі в межах програми ЄС «Цифрова Європа», - йдеться в повідомленні.

Advertisement

Переможцями конкурсу стали 12 об’єднань, які готові впроваджувати інновації та цифрову трансформацію для українських підприємств і державних установ.

Шість із них отримають фінансування Євросоюзу на створення й функціонування європейських цифрових інноваційних хабів (ЄЦІХ). Серед них:

Інститут фізики НАН України (спеціалізація - енергоефективність)

ГС «Харківський кластер інформаційних технологій» (спеціалізація – енергетика, агропромисловість, кібербезпека та тестування нових технологій)

КНЕУ ім. В. Гетьмана (спеціалізація - штучний інтелект, кібербезпека, високопродуктивні обчислення, цифрова освіта та підтримка стартапів) тощо.

Всі об'єднання отримають консультативну допомогу на початкових етапах своєї діяльності від уряду Німеччини.

Більше по темі Посли ЄС схвалили виділення Україні майже €4,2 мільярдів Кошти нададуть з Українського фонду. Рада Європейського Союзу розпочне розроблення відповідної письмової процедури.

Загальний бюджет підтримки хабів в Україні становить 4,5 млн євро. Грант покриє половину вартості створення та діяльності хабу до кінця 2027 року. Решту 50% повинен покрити учасник.

Хаби надаватимуть бізнесу та громадському сектору послуги з доступу до технологій та компетенцій, підвищення кваліфікації працівників, підтримки пошуку інвесторів та партнерів за кордоном.

Advertisement

Які послуги будуть надавати європейські інноваційні в Україні

Цифрові інноваційні хаби надаватимуть послуги бізнесу та громадському сектору в 4 основних напрямах:

доступ до технологій та компетенцій: надання приміщень, інфраструктури й підтримки, що дасть змогу компаніям випробувати цифрові та інноваційні технології

навички та навчання: послуги для підвищення кваліфікації працівників, зокрема, приватних компаній та організацій державного сектору

підтримка з пошуку інвесторів: допомога в пошуку джерел фінансування для впровадження цифрової трансформації, а також у розвитку нових цифрових послуг та бізнес-моделей

пошук партнерів, зокрема за кордоном.

Що відомо про Європейські цифрові інноваційні хаби в Україні

На території України ЄЦІХ запрацюють у 2025 році, після підписання грантових угод. Українські хаби сформують регіональну мережу та увійдуть до загальноєвропейської мережі цифрових інноваційних хабів.

Це дасть змогу налагодити контакти з іншими європейськими хабами та у майбутньому обмінюватися передовим досвідом між центрами в різних країнах.

Національний відбір до мережі Європейських цифрових інноваційних хабів тривав з 20 грудня 2023 року до 19 січня 2024 року. Всього подано 60 заявок, 15 з яких рекомендовано для конкурсу ЄС.