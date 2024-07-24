У Росії влада Москви пропонує одноразову виплату майже двох мільйонів рублів ($22 000) при підписанні контракту з Міноборони РФ для участі у бойових діях в Україні.

Фінансове заохочення мешканців столиці може свідчити про нестачу у російської армії солдатів для ведення війни в Україні, повідомляє CNN.

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У Росії мешканців Москви рекордними сумами заохочують воювати проти України - що відомо

Мер Москви Сергій Собянін запровадив одноразову премію у розмірі 1,9 мільйона рублів (близько $22 000) для москвичів, які підуть служити до армії РФ.

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У його заяві сказано, що кожен, хто скористається цією пропозицією, матиме можливість заробити до 5,2 мільйона рублів ($59 600) протягом першого року служби.

Крім того, охочі воювати в Україні можуть отримати одноразові грошові виплати від $5 690 до $11 390 за поранення, «залежно від тяжкості», а сім'ї загиблого солдата можуть виплатити $34 150.

Водночас влада Москви запевнила, що збереже всі раніше запроваджені заходи підтримки учасників “СВО”.

Зокрема, щомісячну виплату військовим з Москви розміром 50 тисяч рублів (близько $580).

“Попри те, що кількість своїх загиблих росіяни тримають у таємниці, за загальними оцінками, вона є дуже високою”, - зазначили у CNN.

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Військкомати РФ будуть виплачувати по $1150 тому, хто приведе друга - подробиці

Раніше голова Ярославської області Росії оголосив про нову ініціативу, яка передбачає виплату 100 000 рублів (близько $1150) кожному, хто приведе друга до військкомату. Однак лише після того, як друг підпише контракт із Міністерством оборони РФ.

Зазвичай росіяни підписують контракти із МО, щоб заробити грошей на погашення боргів та кредитів.

Заступник голови комітету Державної Думи Росії з державного будівництва і законодавства Юрій Сінельщиков заявив, що цей новий механізм призову є ризикованим, і що росіяни можуть зловживати цією системою, особливо якщо інші суб'єкти федерації приймуть подібні механізми.

Нова хвиля мобілізації в Росії - коли можуть оголосити

Financial Times (FT) поговорила з російськими джерелами, які повідомили, що нова хвиля мобілізації буде необхідна до кінця 2024 року, якщо Москва хоче досягти своїх військових цілей в Україні.

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У вересні 2022 року указ президента Росії Володимира Путіна про призов 300 000 чоловік для його «спеціальної воєнної операції» призвів до того, що десятки тисяч чоловіків призовного віку втекли з країни, аби ухилитися від військової служби.

Відтоді Кремль всіляко намагається простимулювати рекрутинг до свого війська, пропонуючи новобранцім вигідні контракти зі щедрою заробітною платнею та бонусами, які, за даними міністерства оборони Великої Британії, забезпечили стабільний щомісячний набір до армії РФ приблизно 30-40 тисяч нових військовослужбовців.

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Регіональні рекрутери пропонують конкурентоспроможні пакети найму з одноразовими бонусами при вступі на службу, що перевищують один мільйон рублів (11 000 доларів США), а місячна заробітна платня російського солдата становить від 2150 до 2700 доларів США, що майже втричі перевищує середню зарплатню в РФ. Сім'ї воїнів також отримують (принаймні, їм це обіцяють) значну компенсацію за важкі поранення або смерть військовослужбовця.