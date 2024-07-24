ДБР спільно з СБУ повідомили про підозру колишньому військовому й працівнику комунального підприємства Кам’янської міської ради за підробку документів для звільнення військовослужбовців зі служби.

ДБР викрило схему незаконного звільнення військових зі служби

За 80 тис. гривень зловмисники видавали сфальсифіковані довідки про наявність інвалідності у їхніх близьких родичів, які потребували нагляду. Це підстава для звільнення з військової служби.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Послугами скористались щонайменше 18 мобілізованих, 12 з яких уже звільнили з військової служби. Вони також отримали передбачені законом виплати на загальну суму близько 500 тис. гривень. Ще шестеро подали фальшиві документи й чекали на звільнення.

Advertisement

Під час проведення обшуків виявили факт виготовлення близько 150 фіктивних довідок, а також вилучено понад 30 підроблених печаток різних медичних установ.

Фото: Державне бюро розслідувань

Яке покарання загрожує фігурантам схеми незаконного звільнення з військової служби

Організаторам повідомили про підозру у підробленні офіційних документів, пособництві в ухиленні від військової служби (ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України).

Advertisement

Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

12 військовослужбовцям повідомлено про підозру в ухиленні від військової служби шляхом підроблення документів, шахрайське заволодіння державними коштами (ч. 4 ст. 409, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України).

Ще шістьом – у замаху на ухилення від військової служби шляхом підроблення документів та замаху на шахрайське заволодіння державними коштами (ч. 2 ст. 15 ч. 4. ст. 409, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України).

П’ятеро військових, які подали фальшиві документи на розгляд командування для звільнення, добровільно продовжили службу. Але їм можуть призначення покарання, не повʼязане з позбавленням волі.

Advertisement

ДБР викрило правоохоронця, який заробляв на переправлянні ухилянтів через кордон

ДБР викрило заступника начальника відділу одного з правоохоронних органів, який разом із трьома спільниками брали за послуги незаконного перетину кордону від 6 до 10 тис. доларів США з особи.

Він планував маршрути та час перетину кордону, а спільники вивозили ухилянтів із України власним транспортом.

Фігуранти встигли заробити щонайменше на 9 військовозобов'язаних чоловіках.