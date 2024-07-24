11 165 кредитів на загальну суму 17,67 млрд гривень видали за майже два роки роботи програми єОселя, повідомив Опендатабот.

Скільки кредитів видали за програмою єОселя

4 840 кредитів, тобто 43% від загальної кількості, видали за перше півріччя 2024 року.

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Інфографіка: Опендатабот

У 2023 році, в середньому, видавалося 490 кредитів на місяць. Однак у першій половині цього року видавали до 800 кредитів щомісяця. Квітень став рекордним місяцем за весь період дії програми, коли видали 1 008 кредитів.

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Середня сума кредиту також збільшилась. Якщо минулого року ця сума складала 1,5 мільйона гривень, то цьогоріч вона зросла до 1,7 мільйона гривень.

Які банки видають кредити за програмою єОселя

Банк Кредит Дніпро після приєднання до програми в другому кварталі цього року одразу став лідером за середньою сумою виданих кредитів - 2,54 млн гривень.

Він видав 37 кредитів, а інші банки, зокрема Укрексімбанк та банк "Глобус", за весь час видали лише 43 та 46 кредитів відповідно.

Інфографіка: Опендатабот

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Кому найчастіше схвалюють кредити за програмою єОселя

Найбільшу середню суму кредиту у 2024 році отримали науковці – 1,83 млн грн, а найменшу – педагоги – 1,43 млн грн.

Найбільше кредитів видали військовослужбовцям – 3 229 (29% від загальної кількості) та поліцейським – 2 433 (22%).

У серпні минулого року програма пільгової іпотеки стала доступна для всіх громадян.

Інфографіка: Опендатабот

72% українців беруть іпотеку на вторинну нерухомість. На житло від забудовника припала чверть кредитів, тобто 2 803.

Майже половина пільгових іпотек видана в Києві та області: 18% та 27% відповідно.

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Лідерами серед кількості кредитів стали також Львівська (641 кредит), Одеська (541) та Вінницька (524) області.