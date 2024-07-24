Чехія запускає другий проєкт із закупівлі боєприпасів для України під назвою «Ініціатива-2025», до якого долучаться п’ять збройових компаній. Триває збір інформації про озброєння, яке компанії зможуть надати Україні у 2025 році.

Про це пише Radio Prague International цитуючи заяву міністра оборони Чехії Яни Чернохової виданню Deník N.

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«Це природнє продовження вже діючого механізму. Крім того, чим раніше донори виділять кошти, тим швидше наші компанії підпишуть довгострокові контракти», – сказала Чернохова.

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Чеське агентство міждержавного співробітництва при Міноборони збирає інформацію від збройових компаній щодо того, що вони зможуть у наступному році поставити в Україну.

Чехія знову виступить у якості посередника між донорами – європейськими країнами та п’ятьма збройовими компаніями, які вже постачали боєприпаси в рамках першої чеської ініціативи.

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Компанії продовжать постачання у наступному році, йдеться у матеріалі.

За інформацією видання Deník N, у другому проєкті візьмуть участь п’ять компаній: Czechoslovak Group, STV Group, Omnipol, Colt CZ Group SE та збройова компанія DSS.

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Раніше міністерка оборони Чеської Республіки Яна Чернохова зазначала, що країна у повному обсязі дотримується своїх обіцянок у рамках власної ініціативи щодо забезпечення України боєприпасами. Однак для її продовження потрібна фінансова підтримка від партнерів.

«І президент, і прем’єр-міністр чітко декларували обіцянку щодо 500 тис. одиниць боєприпасів, ми свою обіцянку повністю виконаємо до кінця року», – зауважила очільниця Міноборони.

Міністерка зазначала, що хотілося би, щоби боєприпасів було придбано більше, та поінформувала, що знає, де їх ще можна знайти та закупити за умови достатньої кількості грошей.

Що варто знати про минулу чеську ініціативу

У лютому Чехія повідомила про наявність близько 800 тис. одиниць амуніції в третіх країнах, які члени Європейського Союзу можуть закупити й надіслати Україні. Ще в травні чеський уряд уклав контракти на купівлю 180 тисяч снарядів для подальшої передачі Україні. Потім планувалося законтрактувати ще 300 тисяч боєприпасів.

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Нагадаємо, що 9 травня Петр Павел анонсував прибуття близька 180 тис. боєприпасів за чеською ініціативою. Як він зазначав до того, мета такої ініціативи – започаткування довгострокової системи постачання боєприпасів для важкого озброєння Україні, що має змінити ситуацію на фронті.

До цього проєкту долучилися близько 20 країн (від Канади, Німеччини та Нідерландів до Польщі), завдяки чому з'явилася можливість надати 500 тисяч артилерійських снарядів для ЗСУ.

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Також 29 травня в Reuters повідомили про отримання першої партії цих снарядів "найближчими днями". Зазначалося, що чеська ініціатива на той момент зібрала вже 1,6 мільярда євро на боєприпаси. Водночас гроші, зібрані на той момент, надійшли від 15 членів ЄС і НАТО. При цьому він не уточнив, які саме країни брали в цьому участь.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що завдяки чеській ініціативі протягом липня-серпня в Україну буде доставлено 100 тисяч боєприпасів. Станом на липень до чеської ініціативи долучилось 18 країн, 15 з яких вже зробили внески.