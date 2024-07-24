Латвія подала апеляцію на рішення Суду Європейського Союзу, який скасував санкції проти російських олігархів Петра Авена та Михаїла Фрідмана.

В Європейському Союзі оцінюють чи є апеляція "прийнятною", повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство юстиції Латвії.

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Латвія вимагає повернути санкції проти Авена та Фрідмана - що відомо

Після оцінення апеляції рішення Суду Євросоюзу може оскаржити як Рада ЄС, так і держава Євросоюзу.

Латвія закликала Раду ЄС подати апеляцію, однак її юридична служба та більшість держав-членів рекомендували цього не робити.

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Раніше країна просила не скасовувати санкції, оскільки на момент ухвалення санкцій існували докази причетності обох до підтримки російської влади, відповідальної за анексію Криму і дестабілізацію ситуації в Україні.

Суд Євросоюзу зняв санкції з двох російських бізнесменів - що варто знати

У квітні суд Європейського Союзу оприлюднив рішення, згідно з яким два російські бізнесмени - Петро Авен та Михайло Фрідман - виключаються із переліку осіб, на яких поширюються санкції ЄС.

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Петро Авен, який має громадянство Росії і Латвії, та Михайло Фрідман, який має громадянство Росії та Ізраїлю, є головними акціонерами Alfa Group, конгломерату, що представляє Alfa Bank, один із провідних банків Росії.

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У лютому 2022 року, у відповідь на російське вторгнення в Україну, Рада ЄС ухвалила первинний правовий акт, за яким ці дві особи, поряд із іншими персонами, були включені до санкційного переліку, а їх грошові фонди та економічні ресурси були заморожені.

Рада ЄС дійшла висновку, що Авен і Фрідман були асоційованими з людьми, проти яких спрямовані обмежувальні заходи ЄС, а також із самим Володимиром Путіним, оскільки надавали матеріальну допомогу або фінансували російських офіційних осіб, що приймали рішення, підтримували дії та політику Росії, яка була спрямована проти України.

Обидві згадані особи заперечили це та заявили про помилковість таких висновків.

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За повідомленням, Суд ЄС задовольнив позов від Авена й Фрідмана та анулював обидва рішення щодо їх включення до санкційного переліку, як і рішення щодо продовження обмежувальних заходів, в період з 29 лютого 2022 року по 15 березня 2023 року.