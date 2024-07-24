Головні заяви головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського з інтерв'ю виданню The Guardian. Зокрема, Сирський розповів про звільнення тимчасово окупованого Криму, роль винищувачів F-16 для захисту України та втрати Росії на полі бою.

Звільнення Криму можливе - подробиці

Сирський зазначив, що звільнення тимчасово окупованого Росією Криму є реалістичним, додавши, що Україна має план деокупації півострова.

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«Це реалістично. Звичайно, це велика військова таємниця», – відповів Сирський на запитання, чи є можливим для України звільнення тимчасово окупованого Криму.

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Він наголоси, Україна зробить усе можливе для досягнення міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

Україна часто використовує БПЛА через перевагу РФ в авіації

За словами головнокомандувача, Україна все частіше використовує безпілотники через перевагу Росії в авіації та засобах протиповітряної оборони.

Сирський зазначив, що українська армія воює «не кількістю, а якістю», тоді як безпілотники відіграють «таку ж важливу роль, як і артилерія».

Він зауважив, що ЗСУ успішно використовують дрони-камікадзе дальнього радіусу дії для ударів по цілях далеко від кордонів Росії.

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Українські БПЛА атакували «близько 200 об’єктів критичної інфраструктури» в РФ, пов’язаних із «військовою логістикою» – заводи, паливні склади та склади боєприпасів.

Росія була змушена повністю передислокувати війська у Криму

Сирський зазначив, що морські дрони потопили близько третини російського Чорноморського військово-морського флоту.

«Це дійсно стало для них пасткою, а для деяких (кораблів – ред.) – могилою» Сирський

Головнокомандувач додав, що Кремль був змушений «повністю вивести свої війська» із порту Севастополя у Криму після низки українських ударів, які знищили російські радарні і ракетні установки.

Проте Сирський не розкрив інформації щодо того, коли Україна планує знищити Керченський міст, який з’єднує півострів із Росією.

F-16 дозволять Україні ефективніше нищити повітряні цілі

Під час інтерв’ю головнокомандувач зауважив, що західні винищувачі F-16 посилять українську протиповітряну оборону, дозволивши Києву ефективніше збивати російські ракети і точніше вражати наземні цілі ворога.

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Він додав, що у цих бомбардувальників є певні обмеження: вони мають залишатися на відстані «40 км або більше» від лінії фронту, оскільки Москва може їх збити.

На запитання щодо термінів перемоги у війни Сирський сказав, що треба бути дуже сміливим, щоб дати на нього відповідь.

«Ми робимо все, щоб це відбулося. Важливішого завдання для нас просто не існує. Ми повинні перемогти, щоб звільнити наших громадян, які перебувають на окупованих територіях, які страждають», – зауважив головнокомандувач.

Втрати Росії втричі більші за українські

Олександр Сирський зазначив, що втрати російської армії на війні проти України є втричі більшими, ніж українські, а на окремих ділянках «навіть ще більшими».

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«Їхня (у РФ - ред.) кількість загиблих набагато більша», – зауважив головнокомандувач.

Сирський відмовився відповідати на запитання про втрати української армії, пояснивши, що це «чутлива» інформація, яку може використати Москва.

Він протиставив свою тактику ведення бою тактиці, яку використовують російські командири, відомі жертвуванням великою кількістю піхоти, аби захопити «100-200 метрів».

«Для нас дуже важливо зберегти життя наших солдатів. Ми не захищаємо руїни на смерть», – зауважив головнокомандувач.

Він заявив, що не бажає «досягати цілей за будь-яку ціну» або направляти військових у «безглузді м’ясні штурми». Іноді українській армії доводилося відходити на «більш вигідні позиції», додав він.

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Крім цього, без проведення мобілізації неможливо створити нові резерви та бригади, які є необхідними, оскільки Росія збільшує чисельність своїх сухопутних військ, зауважив Сирський.

«Для нас дуже важливо, щоб усі громадяни України виконали свій конституційний обов’язок», – сказав Сирський, закликавши українців, які перебувають за кордоном, також долучитися до виконання цього обов’язку.

РФ не досягла істотного прогресу на полі бою

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що російська армія не досягла жодного істотного прогресу на полі бою, назвавши успіхи ворога тактичними, а не оперативними проривами.

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Він описав повзучі перемоги Росії як «тактичні» – локальні досягнення, а не «оперативний» прорив, наприклад, захоплення великого міста.

«В принципі, ворог не досягнув жодного істотного прогресу», – заявив Сирський.

Головнокомандувач додав, що довжина лінії фронту становить 3700 км, тоді як активні бойові дії велися вздовж 977 км, що «вдвічі більше довжини кордону між Німеччиною та Францією».

Сирський визнав, що росіяни набагато краще забезпечені ресурсами: вони мають більше танків, БМП та солдатів. Зокрема, чисельність армії РФ зросла до 520 тисяч осіб із 100 тисяч на початку вторгнення, тоді як до кінця 2024 року кількість російських військових має досягти 690 тисяч людей.

Він розповів, що із 2022 року кількість російських танків зросла вдвічі. Водночас артилерійських систем у росіян стало більше утричі, а бронетранспортерів побільшало із 4500 до 8900 одиниць.

«Що стосується обладнання, то тут співвідношення 1:2 або 1:3 на їхню користь. Противник має значну перевагу у силах і засобах. Тому для нас питання постачання, питання якості дійсно стоїть на першому плані», – зауважив головнокомандувач.

Сирський вважає можливим зупинення просування Росії на лінії фронту. За його словами, це залежить від мужніх солдатів та офіцерів української армії.

Досить часто «стійкі та героїчні» українські підрозділи перемагали більші ворожі угруповання, додав головнокомандувач.

На питання щодо планів Москви здійснити ще один наступ на півдні Запорізької області Сирський відповів, що якщо це станеться, «ми зможемо дати їм хорошу відповідь».