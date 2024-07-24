В Україні запускають пілотний проєкт із навчання жінок-водійок автобусів. Домовленість Мінінфраструктури України та Представництва ООН спрямована на навчання жінок-водійок у сфері перевезень для подолання дефіциту кадрів та стереотипів щодо професій, повідомляє пресслужба Міністерство інфраструктури України.

Жінки в Україні зможуть безплатно стати водійками міського транспорту - що відомо

Проєкт під назвою «Розширення професійного потенціалу жінок у сфері пасажирських перевезень» - це безкоштовна програма для розвитку навичок жінок, яка відповідає на дефіцит кадрів через вторгнення Росії в Україну.

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Метою проєкту є перепідготовка жінок-водіїв міського транспорту, а зокрема, автобусів. Наразі дефіцит водіїв автобусів у регіонах становить близько 30%, або шість тисяч співробітників.

"Це перша ініціатива міністерства, спрямована як на подолання дефіциту кадрів, так і на подолання стереотипів та упереджень щодо професій", - заявив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач.

У межах проєкту передбачено навчання жінок для отримання кваліфікаційної карти водія (код 95). Це документ, що підтверджує професійну компетенцію водія автобуса за європейським стандартом.

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У Збройних силах України кількість жінок-військовослужбовиць збільшилась утричі за 10 років

За даними за січень 2024 року, в Збройних силах України служать 45 тисяч 587 військовослужбовиць. У 2014 році кількість військовослужбовиць нараховувала 16 557 жінок.

“Станом на січень 2024 рокув українській армії служить 45 587 військовослужбовиць. Це на 2108 осіб більше, ніж у жовтні 2023 року. З них 13 487 мають статус учасника бойових дій”, - йдеться у повідомленні.

Загалом, станом на 2024 рік, у ЗСУ понад 62 000 жінок. Це майже на 20 тисяч більше, ніж у 2014 році.