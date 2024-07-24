Працівники Державного бюро розслідування (ДБР) завершили досудове розслідування стосовно двох військових, які допомагали переховуватись підозрюваним у розстрілі поліцейських на Вінниччині. Їм загрожує ув'язнення.

Обвинувальні акти направлено до суду, повідомляє ДБР.

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Військових з Одещини, які допомагали нападникам на поліцейських, ув'язнять - що відомо

Коли нападники з Вінничини вирішили втекти за кордон та звернулись за допомогою до двох знайомих військовослужбовців. Один з них до того ж самовільно залишив військову частину в Одеській області.

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Попри те, що всій країні було відомо про розшук батька та сина за вбивство правоохоронця, фігуранти відгукнулись та вирішили допомогти втікачам.

Зокрема, один з них передав авто для втечі за кордон, а інший – поїхав забрати закордонні паспорти та мобільний телефон, які надалі передав нападникам.

24 квітня 2024 року працівники ДБР затримали одного з військовослужбовців, який сприяв втечі підозрюваних та самовільно залишив військову частину.

Він обвинувачується у самовільному залишення місця служби (ч. 5 ст. 407 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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Інший військовий обвинувачується у приховуванні злочину (ч. 1 ст. 396 КК України). Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.