Чеський уряд другий рік поспіль виділяє понад 21 мільйон доларів лише на гуманітарну підтримку, розвиток та економічну допомогу Україні. Минулой транш спрямували на водоочисні установки та обладнання для хірургічних кабінетів.

Про це прем’єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала розповів у інтерв’ю Укрінформу.

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Чехія надасть черговий транш допомоги Україні - подробиці

Фіала зазначив, що у 2024 році Чехія виділить 500 млн крон (понад 21 млн дол.) у якості гуманітарної підтримки, підтримки програм розвитку та на економічну допомогу Україні.

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«За перші шість місяців цього року вже витрачено приблизно половину цієї суми. Чеські фірми постачатимуть, наприклад, водоочисні установки та обладнання для хірургічних кабінетів чи реабілітаційних центрів Дніпропетровської області», - пояснив прем’єр-міністр ЧР.

Він поінформував, що минулого року було виділено таку ж саму суму на проєкти в рамках гуманітарної, економічної допомоги та на розвиток України.

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Зокрема, в її межах Чехія сприяла розмінуванню постраждалих від війни сільськогосподарських територій у Харківській, Херсонській і Сумській областях.

Також компанія GENTEC з Брно, яка працює у сфері постачання енергетичних технологій, зокрема когенераційних установок, виграла в міжнародних тендерах і поставила в Україну 30 когенераційних установок на суму понад 400 мільйонів крон (майже 17 млн дол.).

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Політик зазначив, що чеські компанії підтримують Україну з самого початку повномасштабного російського вторгнення. Уже в перший рік вони почали налагоджувати контакти з новими партнерами, їздити в Україну з діловими місіями.

До відновлення України, в тому числі завдяки підтримці уряду, долучаються дедалі більше чеських фірм. Вони беруть участь у конкурсах на державні замовлення і отримують контракти завдяки своїй експертизі.

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«Своєю якістю вони можуть вразити іноземних інвесторів та фінансові установи… Коли ми сьогодні їдемо в Україну, то бачимо конкретні результати їхньої роботи», - акцентував прем’єр, визнавши, що чеська економіка також отримує вигоду від такої співпраці.

Фіала нагадав про чеські гуманітарні організації, волонтерів, які зібрали «кілька мільярдів крон» для допомоги Україні.

Чехія запускає другий проєкт із закупівлі боєприпасів для України - що варто знати

До нового проєкту ЧР під назвою «Ініціатива-2025» долучаться п’ять збройових компаній. Триває збір інформації про озброєння, яке компанії зможуть надати Україні у 2025 році.

«Це природнє продовження вже діючого механізму. Крім того, чим раніше донори виділять кошти, тим швидше наші компанії підпишуть довгострокові контракти», – зазначала міністриня оборони Чехії Яна Чернохова.

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Чехія знову виступить у якості посередника між донорами – європейськими країнами та п’ятьма збройовими компаніями, які вже постачали боєприпаси в рамках першої чеської ініціативи.