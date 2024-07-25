Президент США Джо Байден звернувся до нації в середу ввечері, щоб пояснити своє рішення не балотуватися на другий термін, закликати американців захищати демократію вдома і за кордоном, а також відстоювати американські ідеали, оскільки ці принципи перебувають під загрозою з боку тих, хто намагався скасувати законні вибори в США і тих, хто, зокрема, оголосив про намір відвернутися від боротьби за суверенітет України.

"Я балотувався у президенти чотири роки тому, тому що вірив і досі вірю, що на кону душа Америки, що на кону сама природа того, ким ми є, і це все ще так, — сказав Байден.

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"Америка — це ідея. Ідея, сильніша за будь-яку армію, більша за будь-який океан, сильніша за будь-якого диктатора... Ми ніколи не жили повністю відповідно до неї, до цієї священної ідеї, але ми ніколи й не відмовлялися від неї, і я не вірю, що американський народ відмовиться від неї зараз».

"Я вважаю, що мій послужний список на посаді президента, моє лідерство у світі, моє бачення майбутнього Америки все це заслуговує на другий термін. Але ніщо, ніщо не може стати на шляху порятунку нашої демократії — це стосується і особистих амбіцій", — сказав він.

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«Тому я вирішив, що найкращий шлях вперед — це передати естафету новому поколінню».У неділю президент оголосив, що не балотуватиметься на другий термін, оскільки публічні виступи 81-річного президента останнім часом змусили багатьох у його власній Демократичній партії засумніватися в його здатності керувати країною ще чотири роки. Одночасно він підтримав кандидатуру своєї віце-президентки Камали Гарріс.

Кандидат від республіканців на виборах у листопаді Дональд Трамп, якого Байден переміг у 2020 році, у січні 2021 року спровокував заворушення та спробу натовпу штурмувати Капітолій своєю заявою про те, що вибори були сфальсифіковані. Висхідні популістські зірки в його партії, включно з кандидатом на посаду віцепрезидента Джей Ді Венсом, виступали проти допомоги Україні з боку США.

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Під час виступу в Овальному кабінеті Байден пообіцяв продовжувати надавати допомогу Києву протягом останніх шести місяців свого президентства й закликав американців нести естафету цих демократичних засад.

«Ми продовжимо згуртовувати коаліцію гордих націй, щоб не дати Путіну захопити Україну», — сказав Байден. «Ми збережемо НАТО сильнішим, потужнішим і більш згуртованим, ніж будь-коли за всю нашу історію».

Завершуючи свою промову, президент сказав: «Історія у ваших руках».

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«Використовуйте її для того, щоб зберегти віру й пам'ятати, хто ми є».

«Я переконаний, що справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю», - заявив Кулеба на зустрічі з міністром закордонних справ Китаю

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм китайським колегою Ван Ї в Гуанчжоу в середу, і заявив, що Україна готова до переговорів з російськими представниками, якщо Москва продемонструє готовність вести переговори «доброчесно».

«Кулеба довів послідовну позицію України, яка полягає в готовності вести переговорний процес із російською стороною на певному етапі, коли Росія буде готова вести переговори доброчесно, але наголосив, що наразі такої готовності з російського боку не спостерігається», — йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України, опублікованій у середу.

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Президент Китаю Сі Цзіньпін востаннє зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним у середині травня цього року, а прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з Сі два тижні тому, невдовзі після того, як його країна перебрала на себе головування в ЄС на ротаційній основі — візит, який не був схвалений Брюсселем.

Китай вважається союзником Кремля, хоча Сі регулярно заявляє, що його країна не була «ні стороною, ні учасником» 29-місячного повномасштабного російського вторгнення в Україну. Однак ще два тижні тому Вашингтон звинуватив Пекін у постачанні матеріалів до Росії безпосередньо й через Північну Корею.

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На прес-конференції 11 липня Байден заявив, що «Китай повинен зрозуміти, що якщо він постачає Росії інформацію і можливості, співпрацює з Північною Кореєю та іншими країнами, щоб допомгати озброювати Росію, то він не отримає від цього економічної вигоди... Я думаю, ви побачите, що деякі наші європейські друзі будуть скорочувати свої інвестиції в Китай».

Пекін регулярно спростовує ці заяви, заявивши буквально минулого тижня, що його позиція є «відкритою і чесною», і в той же час сказав, що саме Захід підливає масла у вогонь своєю регулярною військовою підтримкою Києва.

На зустрічі з головним китайським дипломатом у третьому за величиною місті країни, великому порту на північ від Гонконгу, Кулеба заявив, що мирна угода принесе Китаю економічну та геополітичну вигоду.

«Я переконаний, що справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю, і роль Китаю як глобальної сили миру є важливою», — сказав він.

Він додав, що вторгнення Росії «перешкоджає міжнародній стабільності, розвитку добросусідських відносин і, зокрема, розвитку торгівлі між Китаєм і Європою».

У Москві підірвали автівку, зареєстровану на ім'я російського військового чиновника

Російське незалежне ЗМІ «Астра» повідомило, що в середу в Москві був підірваний автомобіль Toyota Land Cruiser, зареєстрований на ім'я Андрія Торгашова, в результаті чого двоє людей, які тільки-но сіли в позашляховик, отримали серйозні поранення.

Андрій Торгашов — це ім'я заступника начальника департаменту супутникового зв'язку Міністерства оборони, але військовослужбовець і жінка, які отримали поранення в результаті вибуху, не мали до нього ніякого відношення.

Автомобіль був підірваний біля житлового будинку на Синявинській вулиці на півночі Москви в середу вранці, повідомляє Astra. Деякі російські ЗМІ повідомили, що автомобіль належав Андрію Торгашову з Департаменту супутникового зв'язку Міноборони Москви.

Українська правда повідомила, що він є співробітником "89-го центру супутникового зв'язку Збройних сил Росії".

У перших повідомленнях зазначалося, що після вибуху обох поранених було госпіталізовано: чоловікові відірвало ноги, а жінка отримала осколкові поранення.

Пізніше російське телебачення повідомило, що Андрій Торгашов, на якого, як повідомляється, було скоєно замах, розповів, що дізнався про вибух з новин, і що це сталося, коли він був на роботі.

"У мене ніколи не було Land Cruiser і, напевно, ніколи не буде... Я навіть не живу в тому районі. Я живу зовсім в іншому місці», — сказав він.