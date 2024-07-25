Президент США Джо Байден звернувся до нації в середу ввечері, щоб пояснити своє рішення не балотуватися на другий термін, закликати американців захищати демократію вдома і за кордоном, а також відстоювати американські ідеали, оскільки ці принципи перебувають під загрозою з боку тих, хто намагався скасувати законні вибори в США і тих, хто, зокрема, оголосив про намір відвернутися від боротьби за суверенітет України.
"Я балотувався у президенти чотири роки тому, тому що вірив і досі вірю, що на кону душа Америки, що на кону сама природа того, ким ми є, і це все ще так, — сказав Байден.
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"Америка — це ідея. Ідея, сильніша за будь-яку армію, більша за будь-який океан, сильніша за будь-якого диктатора... Ми ніколи не жили повністю відповідно до неї, до цієї священної ідеї, але ми ніколи й не відмовлялися від неї, і я не вірю, що американський народ відмовиться від неї зараз».
"Я вважаю, що мій послужний список на посаді президента, моє лідерство у світі, моє бачення майбутнього Америки все це заслуговує на другий термін. Але ніщо, ніщо не може стати на шляху порятунку нашої демократії — це стосується і особистих амбіцій", — сказав він.
«Тому я вирішив, що найкращий шлях вперед — це передати естафету новому поколінню».У неділю президент оголосив, що не балотуватиметься на другий термін, оскільки публічні виступи 81-річного президента останнім часом змусили багатьох у його власній Демократичній партії засумніватися в його здатності керувати країною ще чотири роки. Одночасно він підтримав кандидатуру своєї віце-президентки Камали Гарріс.
Кандидат від республіканців на виборах у листопаді Дональд Трамп, якого Байден переміг у 2020 році, у січні 2021 року спровокував заворушення та спробу натовпу штурмувати Капітолій своєю заявою про те, що вибори були сфальсифіковані. Висхідні популістські зірки в його партії, включно з кандидатом на посаду віцепрезидента Джей Ді Венсом, виступали проти допомоги Україні з боку США.
Під час виступу в Овальному кабінеті Байден пообіцяв продовжувати надавати допомогу Києву протягом останніх шести місяців свого президентства й закликав американців нести естафету цих демократичних засад.
«Ми продовжимо згуртовувати коаліцію гордих націй, щоб не дати Путіну захопити Україну», — сказав Байден. «Ми збережемо НАТО сильнішим, потужнішим і більш згуртованим, ніж будь-коли за всю нашу історію».
Завершуючи свою промову, президент сказав: «Історія у ваших руках».
«Використовуйте її для того, щоб зберегти віру й пам'ятати, хто ми є».
«Я переконаний, що справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю», - заявив Кулеба на зустрічі з міністром закордонних справ Китаю
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм китайським колегою Ван Ї в Гуанчжоу в середу, і заявив, що Україна готова до переговорів з російськими представниками, якщо Москва продемонструє готовність вести переговори «доброчесно».
«Кулеба довів послідовну позицію України, яка полягає в готовності вести переговорний процес із російською стороною на певному етапі, коли Росія буде готова вести переговори доброчесно, але наголосив, що наразі такої готовності з російського боку не спостерігається», — йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України, опублікованій у середу.
Президент Китаю Сі Цзіньпін востаннє зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним у середині травня цього року, а прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з Сі два тижні тому, невдовзі після того, як його країна перебрала на себе головування в ЄС на ротаційній основі — візит, який не був схвалений Брюсселем.
Китай вважається союзником Кремля, хоча Сі регулярно заявляє, що його країна не була «ні стороною, ні учасником» 29-місячного повномасштабного російського вторгнення в Україну. Однак ще два тижні тому Вашингтон звинуватив Пекін у постачанні матеріалів до Росії безпосередньо й через Північну Корею.
На прес-конференції 11 липня Байден заявив, що «Китай повинен зрозуміти, що якщо він постачає Росії інформацію і можливості, співпрацює з Північною Кореєю та іншими країнами, щоб допомгати озброювати Росію, то він не отримає від цього економічної вигоди... Я думаю, ви побачите, що деякі наші європейські друзі будуть скорочувати свої інвестиції в Китай».
Пекін регулярно спростовує ці заяви, заявивши буквально минулого тижня, що його позиція є «відкритою і чесною», і в той же час сказав, що саме Захід підливає масла у вогонь своєю регулярною військовою підтримкою Києва.
На зустрічі з головним китайським дипломатом у третьому за величиною місті країни, великому порту на північ від Гонконгу, Кулеба заявив, що мирна угода принесе Китаю економічну та геополітичну вигоду.
«Я переконаний, що справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю, і роль Китаю як глобальної сили миру є важливою», — сказав він.
Він додав, що вторгнення Росії «перешкоджає міжнародній стабільності, розвитку добросусідських відносин і, зокрема, розвитку торгівлі між Китаєм і Європою».
У Москві підірвали автівку, зареєстровану на ім'я російського військового чиновника
Російське незалежне ЗМІ «Астра» повідомило, що в середу в Москві був підірваний автомобіль Toyota Land Cruiser, зареєстрований на ім'я Андрія Торгашова, в результаті чого двоє людей, які тільки-но сіли в позашляховик, отримали серйозні поранення.
Андрій Торгашов — це ім'я заступника начальника департаменту супутникового зв'язку Міністерства оборони, але військовослужбовець і жінка, які отримали поранення в результаті вибуху, не мали до нього ніякого відношення.
Автомобіль був підірваний біля житлового будинку на Синявинській вулиці на півночі Москви в середу вранці, повідомляє Astra. Деякі російські ЗМІ повідомили, що автомобіль належав Андрію Торгашову з Департаменту супутникового зв'язку Міноборони Москви.
Українська правда повідомила, що він є співробітником "89-го центру супутникового зв'язку Збройних сил Росії".
У перших повідомленнях зазначалося, що після вибуху обох поранених було госпіталізовано: чоловікові відірвало ноги, а жінка отримала осколкові поранення.
Пізніше російське телебачення повідомило, що Андрій Торгашов, на якого, як повідомляється, було скоєно замах, розповів, що дізнався про вибух з новин, і що це сталося, коли він був на роботі.
"У мене ніколи не було Land Cruiser і, напевно, ніколи не буде... Я навіть не живу в тому районі. Я живу зовсім в іншому місці», — сказав він.
#Moscow— Mina (@Mina696645851) July 24, 2024
A car bomb targeted a senior member of the Russian GRU according to Sashako.
During the explosion of an SUV in the north of Moscow, military Andrei Torgashov was really injured, but not the one about whom the media wrote. pic.twitter.com/i491m1n7hg