Заступниця голови Фонду держмайна України Оксана Осьмачко повідомила, що станом на сьогодні в Україні є замінованими понад 20 тисяч га земель аграрних державних підприємств. Ще 98 тисяч га потребуватимуть розмінування після деокупації.

Про це вона розповіла під час робочої зустрічі з заступником міністра економіки Ігорем Безкаравайним.

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В Україні заміновані землі аграрних державних підприємств - що відомо

«Зараз у віданні Фонду перебуває 386 тис. га сільськогосподарських земель, з яких понад 20 тис. га потребують розмінування. Ще 98 тис. га на тимчасово окупованих територіях потребуватимуть очищення та розмінування у майбутньому», - йдеться в повідомленні.

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Сторони приділили увагу землям на прифронтових територіях та в областях, що були під окупацією та проблемним питаннями, пов'язаними з різним ступенем забруднення територій та необхідністю визначення пріоритетних ділянок для розмінування.

Наступні кроки передбачають детальний аналіз земельних ділянок, що потребують розмінування, та підготовку пропозицій щодо залучення фінансування.

Пріоритетна увага приділятиметься деокупованим регіонам, де розмінування земель сприятиме швидкому відновленню аграрного сектору та економіки загалом.

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Понад 140 тисяч квадратних кілометрів України потенційно заміновано - подробиці

В Україні потенційно замінованими залишаються 144 тисячі квадратних кілометрів. Понад рік тому цей показник був 174 тисячі.

Завдяки зусиллям українських саперів та підтримці міжнародних партнерів, Україні вдалося розмінувати частину раніше забруднених територій.

В Україні найбільш замінованими є три області – Харківська, Херсонська та Донецька. У структурі МВС працюють близько дві тисячі саперів і ДСНС щоденно залучає близько 400 одиниць різної техніки для розмінування.