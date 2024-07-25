У середу, 24 липня, відбувся перший в історії матч для української збірної з футболу на Олімпійських іграх:

Ірак – Україна (Ліон) – 2:1.

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Збірна Іраку з футболу перемогла Україну на Олімпійських іграх

Авторами голів на "Парк Олімпік Ліоннез" у Ліоні стали півзахисник київського "Динамо" Валентин Рубчинський, який відкрив рахунок на 53-й хвилині.

Згодом Айман Хуссейн зі збірної Іраку забив пенальті на 57-й хвилині, а Алі Джассім на 75-й поцілив у ворота українців дальнім ударом.

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Фото: AFP

Олімпійський футбольний турнір – що відомо

Олімпіада-2024 з футболу відбуватиметься з 24 липня по 9 серпня 2024 року в семи містах Франції: Париж, Бордо, Ліон, Марсель, Нант, Ніцца та Сент-Етьєн.

У груповому раунді Україна U23 також проведе матчі проти Марокко 27 липня та Аргентини 30 липня.

До стадії плей-оф пройдуть дві найкращі команди з групи, а у чвертьфіналі команди групи B, в якій грає збірна України, змагатимуться проти команд із групи А.