У середу, 24 липня, сталася стрілянина в одному з підрозділів Сил оборони, внаслідок якої є троє загиблих і четверо важко поранених військових, повідомив Телеграм-канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Стрілянина в підрозділі Сил оборони на Харківщині – подробиці

Як зазначається, конфлікт стався на підґрунті особистих взаємовідносин, через що була використана вогнепальна зброя.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Поранених військовослужбовців відправили до Військово-медичного клінічного центру для надання невідкладної медичної допомоги. Наразі вони перебувають у важкому стані.

Advertisement

В ОСУВ "Хортиця" не уточнили подробиці конфлікту між військовими та в якому саме підрозділі стався інцидент.