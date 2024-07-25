У середу, 24 липня, сталася стрілянина в одному з підрозділів Сил оборони, внаслідок якої є троє загиблих і четверо важко поранених військових, повідомив Телеграм-канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".
Стрілянина в підрозділі Сил оборони на Харківщині – подробиці
Як зазначається, конфлікт стався на підґрунті особистих взаємовідносин, через що була використана вогнепальна зброя.
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Поранених військовослужбовців відправили до Військово-медичного клінічного центру для надання невідкладної медичної допомоги. Наразі вони перебувають у важкому стані.
В ОСУВ "Хортиця" не уточнили подробиці конфлікту між військовими та в якому саме підрозділі стався інцидент.
На кордоні з Молдовою прикордонники застрелили дезертира
Нагадаємо, що ввечері 15 липня прикордонники затримали військових-дезертирів, які на Одещині намагалися втекти до Молдови.
Прикордонники зупинили транспортний засіб, в якому окрім водія були 4 осіб. Двоє спробували втекти, але під час спроби переходу кордону прикордонники помітили їх та затримали.
Один із утікачів напав на прикордонника, намагаючись втекти. У відповідь той застосував табельну зброю та застрелив нападника.