Британський стрімінговий сервіс DAZN надає можливість користувачам з України переглядати матчі Національної футбольної ліги наступного сезону безкоштовно.

Інформацію про безкоштовний доступ до матчів NFL в Україні 23 липня опублікував Телеграм-канал RedZone | Все про NFL Олексія Борисовського.

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Служба підтримки сервісу DAZN у відповідь на запитання Kyiv Post підтвердила хороші новини для всіх шанувальників цього виду спорту в Україні.

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Скріншот зі спілкування з працівниками служби підтримки DAZN

Скріншот зі спілкування зі службою підтримки DAZN

"Я хотів би повідомити Вам, що користувачі з України отримають безкоштовний доступ до наступного сезону NFL", - відповіли нам працівники служби підтримки сервісу.

Щоб отримати можливість безкоштовно переглядати матчі NFL сезону 2024 користувачам потрібно оформити підписку на NFL Game Pass, яка доступна на сервісі DAZN.

Для цього потрібно зареєструватися на сайті сервісу та просто зробити все за правилами оформлення відповідної підписки на сайті.

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Вперше сервіс зробив безкоштовним для українців доступ до NFL Game Pass минулого сезону. Таким чином і сервіс і Ліга продемонстрували свою підтримку українців у боротьбі з Росією.

NFL і підтримка України під час війни з Росією – що варто знати

Національна футбольна ліга США (NFL) – чи не єдина з північноамериканських професійних спортивних ліга, яка від самого початку широкомасштабної агресії РФ проти України не просто задекларувала свою чітку позицію щодо засудження дій Росії, а й всіма своїми діями демонструє підтримку нашої країни.

Чого вартий лиш факт, що під час одного з останніх Супербоулів (матч за звання чемпіона NFL – ред.) 12 лютого 2023 року в перерві матчу на стадіоні показали звернення Президента України Володимира Зеленського американців із закликом підтримувати Україну.