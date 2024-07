Тоді ж вшанували і пам’ять гравців ULAF - Української Ліги Американського Футболу, які стали на захист країни.

Who If Not Us – фільм про українських амфутівців від NFL

В грудні 2022 року на офіційному сайті Ліги презентували документальний фільм Кайла Брандта та Раяна Смітта "Хто, як не ми" (Who If Not Us) – про гравців в американський футбол з України, які пішли до війська і стали на захист України після початку широкомасштабної агресії.

Основою для сюжету стрічки стала історія родин гравців Андрія Зарецького (Сapitals, Київ) та Романа Богуславського ("Ужгородські лісоруби"), який у цій війні втратив брата.

У червні цього року Раян Смітт привіз нагороду «Спортивна Еммі» 2023 року, яку отримав за цей фільм, до Києва.