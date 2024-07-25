Байден продовжить гуртування коаліції націй, щоб не дати Президенту РФ Владіміру Путіну захопити Україну, повідомив чинний президент США Джо Байден під час історичного звернення до нації з Овального кабінету.
Головні тези Байдена під час звернення до нації з Овального кабінету
За словами президента США, він продовжить посилювати НАТО, щоб зробити Північноатлантичний союз більш потужним та консолідованим, ніж будь-коли в історії.
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Байден вважає себе гідним другого терміну президентства завдяки своїм здобуткам і лідерству у світі, але пожертвує особистими амбіціями "заради блага демократії".
"Я вважаю, що мої заслуги як президента, моє лідерство у світі, моє бачення майбутнього Америки заслуговують на другий термін, але ніщо не може стати на шляху порятунку нашої демократії. Включно з особистими амбіціями", – наголосив Байден.
Камала Гарріс зібрала рекордну суму на президентську кампанію – АР
Водночас президент додав, що допрацює свій поточний термін до кінця.
Він вирішив, що найкращим шляхом для об'єднання нації є "передача естафети" новому поколінню.
"Є свій час і місце для багаторічного досвіду громадського життя. Свій час і місце є також для нових голосів, свіжих голосів – і так, молодших голосів. Цей час і місце – зараз", – пояснив президент.
Join me as I deliver an address from the Oval Office. https://t.co/MPTTLv6nyn— President Biden (@POTUS) July 24, 2024
Байден закликав демократів обрати кандидаткою у президенти Камалу Гарріс
22 липня він відмовився балотуватися у президенти США й запропонував, щоб кандидаткою у президенти від демократів стала віцепрезидентка Камала Гарріс.
Він зауважив, що Гарріс була "надзвичайною партнеркою" в роботі президента за весь час його каденції.
Камала Гарріс зібрала рекордну суму на президентську кампанію - понад 81 млн доларів.
Гарріс також підтримали набагато більше, ніж 1976 делегатів Демократичної партії США, які потрібні для перемоги у номінації в першому турі голосування.
Раніше Байден назвав єдину причину його можливої відмови від балотування у президенти - суттєві проблеми зі здоров'ям.