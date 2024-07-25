Байден продовжить гуртування коаліції націй, щоб не дати Президенту РФ Владіміру Путіну захопити Україну, повідомив чинний президент США Джо Байден під час історичного звернення до нації з Овального кабінету.

Головні тези Байдена під час звернення до нації з Овального кабінету

За словами президента США, він продовжить посилювати НАТО, щоб зробити Північноатлантичний союз більш потужним та консолідованим, ніж будь-коли в історії.

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Байден вважає себе гідним другого терміну президентства завдяки своїм здобуткам і лідерству у світі, але пожертвує особистими амбіціями "заради блага демократії".

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"Я вважаю, що мої заслуги як президента, моє лідерство у світі, моє бачення майбутнього Америки заслуговують на другий термін, але ніщо не може стати на шляху порятунку нашої демократії. Включно з особистими амбіціями", – наголосив Байден.

Більше по темі Камала Гарріс зібрала рекордну суму на президентську кампанію – АР Гарріс також заручилася достатньою підтримкою делегатів для висування на вибори від Демократичної партії.

Водночас президент додав, що допрацює свій поточний термін до кінця.

Він вирішив, що найкращим шляхом для об'єднання нації є "передача естафети" новому поколінню.

"Є свій час і місце для багаторічного досвіду громадського життя. Свій час і місце є також для нових голосів, свіжих голосів – і так, молодших голосів. Цей час і місце – зараз", – пояснив президент.