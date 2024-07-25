Після зустрічі 23 липня голови МЗС України Дмитра Кулеби з китайським колегою, Китай підтвердив повагу до суверенітету й територіальної цілісності України, повідомив голова МЗС у соцмережі Instagram.

Китай погоджується з тим, що війна в Україні має завершитися справедливим та сталим миром

"Китай підтвердив свою повагу до суверенітету та територіальної цілісності України. Це важливо, це знімає цілу низку інсинуацій. Мій китайський колега чітко сказав, що потрібна не ілюзія миру, а справедливий і сталий мир", – пояснив міністр.

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Кулеба пояснив голові китайського МЗС Вану Ї, що Україна не піде на жодні ультиматуми російського президента Владіміра Путіна щодо завершення війни на його умовах.

"Україна не прогнулася під жодним ультиматумом Путіна, і Україна ніколи не прогнеться, якщо будь-хто у світі спробує говорити з нами мовою ультиматумів", наголосив Кулеба.