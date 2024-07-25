Після зустрічі 23 липня голови МЗС України Дмитра Кулеби з китайським колегою, Китай підтвердив повагу до суверенітету й територіальної цілісності України, повідомив голова МЗС у соцмережі Instagram.

Китай погоджується з тим, що війна в Україні має завершитися справедливим та сталим миром

"Китай підтвердив свою повагу до суверенітету та територіальної цілісності України. Це важливо, це знімає цілу низку інсинуацій. Мій китайський колега чітко сказав, що потрібна не ілюзія миру, а справедливий і сталий мир", – пояснив міністр.

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Кулеба пояснив голові китайського МЗС Вану Ї, що Україна не піде на жодні ультиматуми російського президента Владіміра Путіна щодо завершення війни на його умовах.

"Україна не прогнулася під жодним ультиматумом Путіна, і Україна ніколи не прогнеться, якщо будь-хто у світі спробує говорити з нами мовою ультиматумів", наголосив Кулеба.

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Китай і Росія почали навчання зі стрільбами в Південнокитайському морі

Нагадаємо, що КНР і РФ 17 липня розпочали військово-морські навчання із бойовими стрільбами у Південнокитайському морі.

У ході морських маневрів екіпажі кораблів Тихоокеанського флоту Росії і ВМФ КНР провели спільні тренування протиповітряної оборони й протисубмаринної боротьби із залученням морської авіації КНР.

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Обидві країни розгорнули щонайменше по три кораблі від Китаю та Росії для триденних навчань.

Спільні навчання під назвою "Морська взаємодія – 2024" поділені на три етапи, зокрема зосередження сил, планування в гавані та відпрацювання на карті тактичного злагодження та практичних морських тренувань у прилеглій до китайського узбережжя акваторії Південнокитайського моря.

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