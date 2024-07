Представляємо вам афішу заходів на останні вихідні липня, у ній є з чого вибрати, головне, щоби квитків на всіх вистачило. Відбудуться неймовірні концерти у локації V`yava, вечірки в Куренях, аж три фестивалі, джаз у саду, казкова виставка та маркет від Всі.Свої.

Концерт Tember Blanche та Саша Чемеров в V`yava

Довгоочікуваний великий концерт від гурту Tember Blanche, під час якого ви зможете почути свої улюблені пісні, зокрема, такі, як "Друг", "Хованки", "Вечорниці" та низку пісень про Київ. Нагадуємо, що дует Тембер Бланш виконує інді-поп з нотками електроніки, в їхньому звучанні домінує акустична гітара Владислава, але глибокого емоційного відтінку додає тандем із ніжним голосом Олександри.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

А вже в суботу в V`yava для вас виступатиме Саша Чемеров — український музикант, композитор, екслідер і засновник гурту "Димна Суміш", а також славнозвісний фронтмен каліфорнійського гурту The Gitas. Він також є співзасновником і продюсером проєкту "Культурний десант", який надає культурно-психологічну підтримку нашим військовим.

Ціна: від 500 грн. Квитки

Де: V`yava, ВДНГ пр-т Академіка Глушкова 1

Коли: 26 липня 18:00, 28 липня 17:00

Вечірка від Сергія Бабкіна, Animal picnic та Deenara у Куренях

Advertisement

Курені, як зазвичай, запалюють у цей вікенд. Там відбудуться кілька цікавих концертів найвідоміших артистів сьогодення, які не варто пропускати. Чекайте у п'ятницю Deenara, Koyya, Avilee – це українські ді-джей і саунд-продюсери, що порадують киян та гостей міста своєю електронною музикою.

У суботу виступатимуть такі зірки, як іспанський проєкт Animal Picnic, Monastetiq, Fleming - Kroft - діджеї, що подарують вам невимушений дрифт від хауса до техно з прогресивною спрямованістю.

Родзинкою цих вихідних стане виступ Сергія Бабкіна у неділю. До програми концерту увійдуть як вже улюблені композиції, перевірені роками, так і найновіші хіти, що були написані вже під час повномасштабної війни.

Advertisement

Ціна: від 300 грн. Квитки

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 26-27 липня з 16:00, 28 липня з 18:00

Фестиваль жіночого мистецтва Bloom

Триденний фестиваль українського жіночого аудіовізуального мистецтва Bloom спрямований на популяризацію нових практик медіамистецтва, які демонструють українські мисткині, що візьмуть участь у заході. Ця незвична подія у столиці має на меті творчо проаналізувати наше спільне минуле, сьогодення і майбутнє. Вона складатиметься з виставки, серії перформансів та музичної частини. Фестиваль пройде у Collider в довірливій невимушеній атмосфері. Всі учасниці матимуть можливість продемонструвати свою творчість на широкий загал та дебютувати перед найвимогливішою публікою столиці.

Advertisement

Ціна: від 250 грн. Квитки

Де: Collider, вул. Кирилівська, 60

Коли: 26–28 липня з 13:00

Музичний фестиваль "Витівка благодійна"

Також цими вихідними у Києві відбудеться унікальний захід, спрямований на створення і розвиток відкритого комʼюніті людей, які цінують альтернативну музику. Фестиваль також має благодійну мету, й частину зібраних коштів організатори передадуть на підтримку армії. Тож це добра нагода послухати якісну українську музику та ще й зробити свій внесок у перемогу. У фестивалі візьмуть участь найяскравіші та найперспективніші представники української альтернативної сцени.

Відвідувачі фестивалю матимуть можливість долучитися до виготовлення маскувальних сіток для ЗСУ, а також спробувати себе в ролі оператора дрона на симуляторі FPV. У творчій частині фестивалю можна буде знайти розвагу на будь-який смак й гаманець, адже будуть виступи коміків, різноманітні митці та татуювальники.

Advertisement

Ціна: передпродаж 450 грн, на вході 550 грн. Квитки

Де: КультМотив

Коли: 27 липня о 13:00

Джаз у саду: Вітні Г'юстон триб'ют

Ботанічний сад ім. Гришка наразі радує нас цвітінням магнолій, троянд, лілій та гортензій. Вже це вартує того, щоб прогулятися його доріжками, вдихаючи запах квітучого різнотрав'я. А коли чарівна Марта Адамчук та найяскравіші українські джазмени зіграють для вас музику легендарної Вітні Г'юстон у ці вихідні — проти такої спокуси майже неможливо встояти!

Advertisement

Серед композицій, які будуть представлені: "I Wanna Dance With Somebody", "I Will Always Love You", "How Will I Know", "I Have Nothing", "I’m Your Baby Tonight", "I’m Every Woman", "Run to You" та інші хіти.

Музика, казкова атмосфера квітучого саду та розслабляючі звуки джазу подарують вам справді чарівний вечір, який ви будете згадувати ще довго.

Ціна: Від 450 грн. Квитки

Де: Ботанічний сад ім. Гришка, вул. Садово-Ботанічна, 1

Коли: 27 липня, 19:00

Відкритий маркет Всі.Свої

Пам'ятаєте те відчуття літа, коли босоніж йдеш серед польових квітів та несеш додому повну жменб стиглих вишень? Коли на городі достигають огірки та помидори, вабить прохолода заміського будинку, де у глиняному глечику стоїть тепле молоко від бабусиної корови, а на старому патефоні крутиться старовинна платівка.

Всі. Свої організовують літній маркет, намагаючись хоча б якоюсь мірою відтворити цю атмосферу. Відвідумачі маркету зможуть придбати посуд, текстиль, книжки й організувати вдома те саме бабусине літо у селі. Окрім цього на маркеті можна буде скуштувати смачні наїдки й напої та загалом весело провести час.

На маркеті "Літня оселя" буде представлено понад 150 українських брендів, які підготували:

посуд, кераміку, текстиль

свічки, предмети декору, аромати для дому

книжки, канцтовари, ігри та іграшки

солодощі, сири, мʼясні вироби, напої, соуси та джеми

натуральну косметику та екотовари

жіночий та чоловічий одяг

взуття та сумки

аксесуари та прикраси.

Ціна: вхід вільний

Де: Д12, вул. Десятинна, 12

Коли: 27–28 липня з 10:00

Фестиваль "Вулична Їжа"

Арт-завод Платформа знову порадує нас фестивалем, на якому будуть представлені виробники різноманітної їжі. Поласувати смачненьким та розширити свої гастрономічні вподобання можна буде завдяки 50 закладам, які цьогоріч будуть присутні на великому фестивалі.

Ви знайдете тут кухня на будь-який смак і гаманець, зможете насолодитися стритфудом з різних куточків світу: від італійської піци до тайських супів. Окремо буде представлена нова зона українського стритфуду та локал маркету із крафтовими продуктами. Розважати гостей будуть живі виступи, DJ-сети, майстер-класи від шеф-кухарів та виставки сучасного мистецтва.

Частина зібраних коштів піде на підтримку благодійних організацій та на допомогу тим, хто цього потребує.

Ціна: від 250 грн. Квитки

Де: Арт-завод Платформа, вул. Якова Гніздовського 1-А

Коли: 27–28 липня з 12:00

Виставка "Казки про кінець світу"

Графічні історії про казковий апокаліпсис від Дмитра Красного й живопис, у який хочеться зануритись, від Міши Тарасенко — це те, що чекає відвідувачів виставки. Це історія про те, як навіть у найтемніші часи можна знайти щось світле, шанс втілити нові ідеї та мрії, бо за кожним заходом сонця настає світанок. Тільки разом наша нація може змінити хід подій та написати нову сторінку історії.

"Світ, який ми знали, скінчився, і ми опинилися у новому. Виявляється, апокаліпсис — це лише концепція, що метафорично описує наші вічні маленькі трагедії. Світи з’являються й зникають, ми залишаємось — і маємо залишатись собою. Жити повним життям, активно й творчо. Прагнути до постійного самовдосконалення й піднесення над посередністю" — ось що кажуть самі автори про свою подію.

Ціна: вхід вільний

Де: Avangarde, вул. Січових Стрільців, 23А

Коли: до 20 серпня з 10:00