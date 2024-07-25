Відсьогодні через «Дію» можна подати заяву на компенсацію за знищене та пошкоджене майно до міжнародного Реєстру збитків, заподіяних війної Росії проти України.

Вимоги для подання заяви через «Дію» відрізняються від тих, які були раніше, повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

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«Дія» приймає заяви до міжнародного Реєстру збитків - подробиці

«Розширюємо можливості для подання заяв до міжнародного Реєстру збитків у «Дії». Відтепер сервіс у «Дії» доступний для всіх українців, чиє житло було пошкоджене чи знищене», - йдеться в повідомленні.

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Раніше для подання заяви потрібно було зареєструвати майно в Державному реєстрі речових прав (ДРРП) та мати акт комісійного обстеження в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна.

Тепер кожен українець, чия домівка зазнала руйнувань після 24 лютого 2022 року, може подати заяву в міжнародний Реєстр збитків на порталі «Дія».

Зокрема, подавати заяву на компенсацію можуть:

українці, чиє право власності не зареєстроване в Реєстрі речових прав

особи, у яких немає акта про пошкоджене майно від місцевої влади й вони не подавали заяву на програму єВідновлення

особи, чия оселя на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.

Сервіс у «Дії» та вимоги до розроблення міжнародного Реєстру створено у співпраці з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством юстиції за підтримки проєкту USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS».

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Міжнародний реєстр збитків, завданих Росією - що відомо

У квітні у Гаазі на міжнародній конференції “Відновлення справедливості для України” оголосили про запуск подання заяв до Реєстру збитків. Тоді йшлося про одну категорію заявників, а саме пошкодження або знищення житлового майна.

Пізніше було ухвалено правила та форм заяв, що стосуються нових категорій заяв. Реєстр налічуватиме понад 40 категорій.

Також Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що загалом у реєстрі очікується до 8 млн заяв від українців, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації.