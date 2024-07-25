24 липня 2024 року ВАКС задовольнив позовну заяву Міністерства юстиції України про застосування до акціонерного товариства "Нєвская Косметика" санкції про стягнення акцій у дохід України, повідомили в Мін'юсті України.
Завод акціонерного товариства "Нєвская косметика" стягнуть у дохід України
Компанія "Нєвская Косметика" є російським виробником косметичної продукції, зокрема, брендів "Ушастый нянь", "Мистер чистер" і "Sarma". Власником заводу з 2006 року є олігарх і член партії "Єдина Росія" Володимир Плєсовських.
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"Рішенням ВАКС в дохід держави стягнуто 100% акцій українського ПрАТ "ВІННИЦЯПОБУТХІМ", яке виробляє косметичні засоби та засоби побутової хімії на території України", – зазначили в Мін'юсті.
Водночас у Центрі протидії корупції зазначили, що після початку повномасштабного вторгнення на завод наклади арешт, після чого віддали в управління українським бізнесменам з групи Afina. Стягнення підприємства в дохід держави може зупинити виробництво щонайменше на 6 місяців.
ВАКС стягнув у дохід України майно Балицького – що відомо
5 червня активи гауляйтера окупованої території Запорізької області Євгена Балицького на суму 120 млн гривень націоналізували.
Серед них – київська компанія, яка займається ремонтом і техобслуговуванням літаків. Решта націоналізованого майна перебуває на ТОТ у Запорізької області. Йдеться про 5 легких літаків, 3 квартири, приватний будинок, 2 земельні ділянки та 4 автомобілі преміумкласу, зокрема Lexus та BMW.
Націоналізували також майно, яким зловмисник володіє через свою сім’ю – дружину, сина та батька.
За матеріалами СБУ наприкінці червня 2023 року Євген Балицький отримав заочно 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу. Екснардеп від забороненої "Опозиційної платформи – за життя" одним із перших публічно підтримав повномасштабне вторгнення, а потім його призначили очільником окупаційної адміністрації на тимчасово окупованій частині Запорізькоїобласті.