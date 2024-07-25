24 липня 2024 року ВАКС задовольнив позовну заяву Міністерства юстиції України про застосування до акціонерного товариства "Нєвская Косметика" санкції про стягнення акцій у дохід України, повідомили в Мін'юсті України.

Завод акціонерного товариства "Нєвская косметика" стягнуть у дохід України

Компанія "Нєвская Косметика" є російським виробником косметичної продукції, зокрема, брендів "Ушастый нянь", "Мистер чистер" і "Sarma". Власником заводу з 2006 року є олігарх і член партії "Єдина Росія" Володимир Плєсовських.

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"Рішенням ВАКС в дохід держави стягнуто 100% акцій українського ПрАТ "ВІННИЦЯПОБУТХІМ", яке виробляє косметичні засоби та засоби побутової хімії на території України", – зазначили в Мін'юсті.

Водночас у Центрі протидії корупції зазначили, що після початку повномасштабного вторгнення на завод наклади арешт, після чого віддали в управління українським бізнесменам з групи Afina. Стягнення підприємства в дохід держави може зупинити виробництво щонайменше на 6 місяців.