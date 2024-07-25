Колишній міський голова Умані, командир кулеметного взводу Олександр Цебрій загинув на фронті. Він служив у лавах 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського.
Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
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Олександр Цебрій загинув на фронті - що відомо
«Тяжка втрата для Черкащини. Як і щоразу, коли гинуть наші воїни. Захищаючи Україну, загинув Олександр Цебрій. Колишній міський голова Умані. Став у стрій із перших днів повномасштабної війни. Командир кулеметного взводу. Молодший сержант. Славний воїн. Сміливець. Надійний побратим», - написав Табурець.
Він висловив співчуття родині героя і 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського, де Цебрій служив з початку повномасштабного вторгнення.
Цебрію було 50 років. Він обіймав посаду міського голови Умані у 2015-2020 роках.
В Умані 26 липня оголосили днем жалоби. На знак скорботи за загиблим на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій приспустять Державний Прапор України.
Також містян закликали утриматись від розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі, громадського харчування та інших громадських місцях.