Президент Володимир Зеленський повідомив, що у Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства мовознавиці, громадської діячки, народної депутатки VII скликання Ірини Фаріон.
Про це йому доповів міністр внутрішніх справ України.
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Підозрюваного у вбивстві Фаріон затримали - що відомо
"Операція із затримання була дуже непростою. Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб", - зауважив Зеленський.
Він подякував "кожному й кожній, хто щодня додавав більше фактів до картини злочину та наближає встановлення повної правди".
"Затримано 18-річного хлопця. Тривають необхідні слідчі дії та експертизи", - зазначив Президент.
Він додав, що доручив міністру внутрішніх справ представити суспільству всі деталі.
Міністр внутрішніх справ розповів, що операція затримання підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон тривала 139 годин.
Затриманий 18-річний хлопець – уродженець Дніпра, а у Львові орендував щонайменше три квартири під час підготовки.
У слідства є докази, що стріляв у мовознавицю саме він. Більше інформації міністр пообіцяв згодом.
Зараз юнак перебуває в руках поліції.
Вбивство Ірини Фаріон - подробиці
Невідомий вистрілив в Ірину Фаріон 19 липня та втік. Вона отримала вогнепальне поранення у голову.
Професорку доправили до лікарні у вкрай тяжкому стані. Однак, врятувати не вдалося.
Правоохоронці кваліфікували напад на політикиню як «умисне вбивство».
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до п'ятнадцяти років.
«Призначена вже низка експертиз, у тому числі балістична експертиза. Можу сказати, що на цей момент у нас вже є кілька версій, і основні з них можу сказати, що це - громадська, політична діяльність і особиста неприязнь. Звичайно, що версії можуть з’являтися й інші», - заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
За словами урядовця, вбивство Ірини Фаріон було спланованим. Мовляв, стрілець готувався завчасно.