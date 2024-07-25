Президент Володимир Зеленський повідомив, що у Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства мовознавиці, громадської діячки, народної депутатки VII скликання Ірини Фаріон.

Про це йому доповів міністр внутрішніх справ України.

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Підозрюваного у вбивстві Фаріон затримали - що відомо

"Операція із затримання була дуже непростою. Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб", - зауважив Зеленський.

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Він подякував "кожному й кожній, хто щодня додавав більше фактів до картини злочину та наближає встановлення повної правди".

"Затримано 18-річного хлопця. Тривають необхідні слідчі дії та експертизи", - зазначив Президент.

Він додав, що доручив міністру внутрішніх справ представити суспільству всі деталі.