Українські спецслужби на спеціальній пресконференції повідомили про запуск нового проєкту "Хочу к своим", який сприятиме поверненню українців з російської неволі, повідомляє журналістка Kyiv Post. Проєкт надасть можливість передавати інформацію щодо зрадників для подальшого їх обміну на українських громадян.
Проєкт "Хочу к своим" - головні завдання
Головного метою проєкту є оприлюднення інформації про засуджених російських агентів, зрадників і колаборантів, які співпрацювали або допомагали російським військам. Ця інформація буде оприлюднюватися на сайті проєкту. Засуджені колаборанти зможуть надати згоду на обмін, і про це теж буде вказуватися на сайті.
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Друга ціль - через спеціальну форму на сайті дати можливість громадянам України, які з тої чи іншої причини досі співпрацюють з ворогом, припинити таку діяльність на певних умовах.
Третя ціль - дати можливість громадянам України, які мають якусь інформацію про діяльність ворожих агентів, поділитися нею з проєктом.
Четверта ціль - також через спеціальну форму на сайті, допомогти громадянам, які бажають виїхати з України до росії. Збір заявок з цієї форми координують представники Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, які надалі, використовуючи отриману інформацію, працюватимуть над поверненням цивільних українців додому.
Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки (ГУР), зазначив, що це вже третій проєкт, який сприяє поверненню українців додому. Перший - "Хочу жить" для добровільної здачі у полон російських окупантів та "Хочу найти" для родичів російських солдатів.
На додаткове питання журналістки Kyiv Post про можливість обміну цивільних на цивільних Андрій Юсов уточнив, що “все врегульоване українським законодавством”.
“Йдеться не просто про обмін, а про комплексний процес, в межах якого збігаються готовність та бажання певних громадян виїхати до Росії, і власне бажання держави-агресора повернути українських громадян”, - каже він.
Для цього має бути спеціальна заява, рішення суду, відповідних структур, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, лист Координаційного штабу до слідчих підрозділів, СБУ та прокуратури.
“Все, що відбувається з боку України, то лише в межах правового поля. Ми є демократична, правова держава”, - наголосив Юсов.
Жодної офіційної статистики кількості цивільних у російському полоні немає і не може бути, адже російська влада не повідомляє про такі випадки. Втім у липні минулого року Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що тільки цивільних заручників у російському полоні перебуває більше 25 тисяч.
Гарантії захисту прав цивільного населення в умовах збройного конфлікту визначені Женевською Конвенцією про захист цивільного населення під час війни. Отже, затримання цивільних і, тим більше, взяття їх в заручники чи полон, є серйозним порушенням норм міжнародного гуманітарного права (МГП).
Речник Служби безпеки України (СБУ) Артем Дехтяренко під час прессконференції нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення відбулися 54 обміни, результатом яких стало повернення 3405 громадян України.
"І ми продовжуємо працювати над тим, щоб виконати доручення Президента, повернути додому кожного українця. Важливим аспектом є те, що ми працюємо не тільки над поверненням військовослужбовців, але й цивільного населення, бо Російська Федерація систематично порушує закони та звичаї війни, беручи у полон цивільних людей. Тому проєкт «Хочу к своим» – це додаткова можливість сприяти обмінам", – наголосив він.
Україна під час обмінів віддає Москві не лише військових, але й агентуру, яка була викрита. Прикладом є історія священнослужителя, якого вдалося обміняти на 28 українських захисників.
"Особливо важливо наголосити на тому, що лише ті справи, в яких є вироки суду, можуть брати участь у цьому проєкті, при чому лише за згоди самих засуджених", - додав речник СБУ.
Стосовно коригувальників відкрито майже 500 кримінальних справ, з них засуджено 120 осіб. З усіх засуджених близько 500 осіб надали згоду на проведення обміну, на свою участь у програмі. Понад 200 осіб з цих 500 погодилися на публікацію своїх даних у даному проєкт, каже речник СБУ.
“Тобто наразі ці люди розраховують на обмін в РФ. Але ви можете пересвідчитися, що Росія не поспішає забирати своїх. На сайті під кожним кейсом є відлік часу, скільки ця особа чекає на обмін".
Останні обміни полоненими - що відомо
17 липня з російського полону повернулися 95 українських захисників. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники.
Уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець 9 липня анонсував великий обмін, яким повернуть жінок-військовополонених, пише Суспільне.
"Нам допомагають Об'єднані Арабські Емірати. Ми можемо це публічно сказати. Ми опрацьовуємо новий інструментарій, як захистити права військовополонених, поки вони залишаються в російському полоні", — говорив омбудсмен.
Він сказав, що є дві категорії військовополонених, пріоритетні для повернення в Україну. Це важкопоранені та жінки. Однак Росія їх не повертає.
“Україна активно працює над залученням міжнародної підтримки у справі повернення наших захисників і цінує допомогу, яка надається в цьому контексті”, - сказав представник ГУР Андрій Юсов у коментарі Kyiv Post в травні, додаючи, що “ми дуже вдячні за активно-посередницьку роль, яку відіграли ОАЕ”.
Представник ГУР не може розкрити всіх деталей посередництва допоки всі українські захисники не повернуться додому, він зазначає, що роль в цьому процесі ОАЕ дуже важлива.
“Це спільна активна дипломатична робота”, - наголошує Юсов.
25 червня Україна повернула додому 90 військових із російського полону. Серед них були воїни Національної гвардії, Військово-морських сил, армії, територіальної борони та прикордонної служби. Там були й військові з Херсонського, Донецького, Харківського, Запорізького та Луганського напрямків.
52 захисниками з них виявились оборонці "Азовсталі" та нацгвардійці, які охороняли Чорнобильську атомну електростанцію.
А 31 травня за сприяння ОАЕ Україна провела обмін віськовополоненими з Росією 75 на 75.
Серед них були 19 людей, які потрапили в полон з острову Зміїний, 10 оборонців Маріуполя і "Азовсталі", а також українські військові, які потрапили в полон на різних напрямках.
Серед визволених оборонців – 70 чоловіків і пʼятеро жінок, а щонайменше третина з урятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність.