“Йдеться не просто про обмін, а про комплексний процес, в межах якого збігаються готовність та бажання певних громадян виїхати до Росії, і власне бажання держави-агресора повернути українських громадян”, - каже він.

На додаткове питання журналістки Kyiv Post про можливість обміну цивільних на цивільних Андрій Юсов уточнив, що “все врегульоване українським законодавством” .

Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки (ГУР), зазначив, що це вже третій проєкт, який сприяє поверненню українців додому. Перший - "Хочу жить" для добровільної здачі у полон російських окупантів та "Хочу найти" для родичів російських солдатів.

Четверта ціль - також через спеціальну форму на сайті, допомогти громадянам, які бажають виїхати з України до росії. Збір заявок з цієї форми координують представники Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, які надалі, використовуючи отриману інформацію, працюватимуть над поверненням цивільних українців додому.

Третя ціль - дати можливість громадянам України, які мають якусь інформацію про діяльність ворожих агентів, поділитися нею з проєктом.

Друга ціль - через спеціальну форму на сайті дати можливість громадянам України, які з тої чи іншої причини досі співпрацюють з ворогом, припинити таку діяльність на певних умовах.

Головного метою проєкту є оприлюднення інформації про засуджених російських агентів, зрадників і колаборантів, які співпрацювали або допомагали російським військам. Ця інформація буде оприлюднюватися на сайті проєкту. Засуджені колаборанти зможуть надати згоду на обмін, і про це теж буде вказуватися на сайті.

Українські спецслужби на спеціальній пресконференції повідомили про запуск нового проєкту "Хочу к своим", який сприятиме поверненню українців з російської неволі, повідомляє журналістка Kyiv Post. Проєкт надасть можливість передавати інформацію щодо зрадників для подальшого їх обміну на українських громадян.

Все, що відбувається з боку України, відбувається лише в межах правового поля. Ми демократична, правова держава

Для цього має бути спеціальна заява, рішення суду, відповідних структур, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, лист Координаційного штабу до слідчих підрозділів, СБУ та прокуратури.

“Все, що відбувається з боку України, то лише в межах правового поля. Ми є демократична, правова держава”, - наголосив Юсов.

Жодної офіційної статистики кількості цивільних у російському полоні немає і не може бути, адже російська влада не повідомляє про такі випадки. Втім у липні минулого року Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що тільки цивільних заручників у російському полоні перебуває більше 25 тисяч.

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Гарантії захисту прав цивільного населення в умовах збройного конфлікту визначені Женевською Конвенцією про захист цивільного населення під час війни. Отже, затримання цивільних і, тим більше, взяття їх в заручники чи полон, є серйозним порушенням норм міжнародного гуманітарного права (МГП).

Речник Служби безпеки України (СБУ) Артем Дехтяренко під час прессконференції нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення відбулися 54 обміни, результатом яких стало повернення 3405 громадян України.

"І ми продовжуємо працювати над тим, щоб виконати доручення Президента, повернути додому кожного українця. Важливим аспектом є те, що ми працюємо не тільки над поверненням військовослужбовців, але й цивільного населення, бо Російська Федерація систематично порушує закони та звичаї війни, беручи у полон цивільних людей. Тому проєкт «Хочу к своим» – це додаткова можливість сприяти обмінам", – наголосив він.

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Україна під час обмінів віддає Москві не лише військових, але й агентуру, яка була викрита. Прикладом є історія священнослужителя, якого вдалося обміняти на 28 українських захисників.

"Особливо важливо наголосити на тому, що лише ті справи, в яких є вироки суду, можуть брати участь у цьому проєкті, при чому лише за згоди самих засуджених", - додав речник СБУ.

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Стосовно коригувальників відкрито майже 500 кримінальних справ, з них засуджено 120 осіб. З усіх засуджених близько 500 осіб надали згоду на проведення обміну, на свою участь у програмі. Понад 200 осіб з цих 500 погодилися на публікацію своїх даних у даному проєкт, каже речник СБУ.

“Тобто наразі ці люди розраховують на обмін в РФ. Але ви можете пересвідчитися, що Росія не поспішає забирати своїх. На сайті під кожним кейсом є відлік часу, скільки ця особа чекає на обмін".

Останні обміни полоненими - що відомо

17 липня з російського полону повернулися 95 українських захисників. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники.

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець 9 липня анонсував великий обмін, яким повернуть жінок-військовополонених, пише Суспільне.

"Нам допомагають Об'єднані Арабські Емірати. Ми можемо це публічно сказати. Ми опрацьовуємо новий інструментарій, як захистити права військовополонених, поки вони залишаються в російському полоні", — говорив омбудсмен.

Він сказав, що є дві категорії військовополонених, пріоритетні для повернення в Україну. Це важкопоранені та жінки. Однак Росія їх не повертає.

“Україна активно працює над залученням міжнародної підтримки у справі повернення наших захисників і цінує допомогу, яка надається в цьому контексті”, - сказав представник ГУР Андрій Юсов у коментарі Kyiv Post в травні, додаючи, що “ми дуже вдячні за активно-посередницьку роль, яку відіграли ОАЕ”.

Представник ГУР не може розкрити всіх деталей посередництва допоки всі українські захисники не повернуться додому, він зазначає, що роль в цьому процесі ОАЕ дуже важлива.

“Це спільна активна дипломатична робота”, - наголошує Юсов.

25 червня Україна повернула додому 90 військових із російського полону. Серед них були воїни Національної гвардії, Військово-морських сил, армії, територіальної борони та прикордонної служби. Там були й військові з Херсонського, Донецького, Харківського, Запорізького та Луганського напрямків.

52 захисниками з них виявились оборонці "Азовсталі" та нацгвардійці, які охороняли Чорнобильську атомну електростанцію.

А 31 травня за сприяння ОАЕ Україна провела обмін віськовополоненими з Росією 75 на 75.

Серед них були 19 людей, які потрапили в полон з острову Зміїний, 10 оборонців Маріуполя і "Азовсталі", а також українські військові, які потрапили в полон на різних напрямках.

Серед визволених оборонців – 70 чоловіків і пʼятеро жінок, а щонайменше третина з урятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність.