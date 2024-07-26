У ніч проти 26 липня тимчасово окупований Крим зазнав повітряної атаки, внаслідок якої постраждав військовий аеродром "Саки" в Новофедоровці, повідомив російський новинний Телеграм-канал "Крымский ветер". Вибухи на аеродромі "Саки" в Криму Як зазначається, місцеві чули вибухи в різних частинах півострова. За їхньою інформацією, горить аеродром "Саки" в Новофедорівці, там детонують боєприпаси. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Згідно з даними телеграм-каналу, на аеродромі уражений склад із боєприпасами. Удар спричинив детонацію. Advertisement Згодом очевидці повідомили про виїзд пожежних машин у бік аеродрому "Саки".

Український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив у власному Телеграм-каналі про влучання по аеродрому "Саки".

Згодом, російський новинний Телеграм-канал ASTRA повідомив про те, що внаслідок атаки на аеродром двох військовослужбовців ЗС РФ поранено. Згідно з даними ASTRA, ракета влучила в російську ППО за 5 км від села Шовковичне в Сакському районі. Удар знищив установку радіолокаційної станції.

Також російський новинний Телеграм-канал "Это Ростов новости" повідомляв про збиття безпілотників у Ростовській області РФ. Згідно з даними ворожого міноборони, російській ППО вдалося знешкодити 4 дрони. Advertisement