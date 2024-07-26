У ніч проти 26 липня тимчасово окупований Крим зазнав повітряної атаки, внаслідок якої постраждав військовий аеродром "Саки" в Новофедоровці, повідомив російський новинний Телеграм-канал "Крымский ветер".
Вибухи на аеродромі "Саки" в Криму
Як зазначається, місцеві чули вибухи в різних частинах півострова. За їхньою інформацією, горить аеродром "Саки" в Новофедорівці, там детонують боєприпаси.
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Згідно з даними телеграм-каналу, на аеродромі уражений склад із боєприпасами. Удар спричинив детонацію.
Згодом очевидці повідомили про виїзд пожежних машин у бік аеродрому "Саки".
Український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив у власному Телеграм-каналі про влучання по аеродрому "Саки".
Згодом, російський новинний Телеграм-канал ASTRA повідомив про те, що внаслідок атаки на аеродром двох військовослужбовців ЗС РФ поранено.
Згідно з даними ASTRA, ракета влучила в російську ППО за 5 км від села Шовковичне в Сакському районі. Удар знищив установку радіолокаційної станції.
Також російський новинний Телеграм-канал "Это Ростов новости" повідомляв про збиття безпілотників у Ростовській області РФ.
Згідно з даними ворожого міноборони, російській ППО вдалося знешкодити 4 дрони.
Удари по Криму – що відомо
18 липня українські безпілотники уразили російську базу берегової охорони у Криму під час навчань військово-морських сил РФ.
РФ проводила навчання для захисту акваторії озера Донузлав в Криму, але завдяки операції СБУ та ВМС ЗСУ ці навчання стали провальними.
Унаслідок комбінованої атаки морських та повітряних дронів були уражені та виведені з ладу такі об'єкти:
- штаб з пунктом управління
- склад боєприпасів і техніки
- електропідстанція
- технічні споруди
- вогневі позиції ворога.