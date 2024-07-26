7 березня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби. Вони отримають відстрочку від мобілізації терміном 12 місяців. Хто має таке право та які умови демобілізації військовослужбовців строкової служби?

Хто має право піти зі строкової служби в Україні?

22 лютого 2024 року президентом Володимиром Зеленським до Верховної Ради України було внесено законопроєкт стосовно термінів строкової військової служби. Наступного дня нардепи прийняли цей проєкт закону за основу, так законопроєкт №11035 про демобілізацію строковиків пішов в опрацювання.

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Вже менше ніж через місяць, 7 березня 2024 року президент підписав указ про звільнення у запас військовослужбовців строкової військової служби. Це розпорядження було опубліковане на офіційному сайті Офісу президента. З цього момент військовослужбовці, строк військової служби яких закінчився під час дії воєнного стану, могли бути звільнені в запас у квітні – травні 2024-го.

Указ президента розповсюджувався на всі Сили Оборони України, зокрема на військових Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та інших утворених відповідно до законів України військових формувань військовослужбовців строкової військової служби.

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Зазначається що спочатку в законопроєкті президента не було нічого про відстрочку для строковиків, "тобто їх могли відразу після звільнення мобілізувати", пізніше від комітету національної безпеки та оборони надійшла пропозиція про 6 місяців відстрочки, але зрештою депутати схвалили ідею про 12 місяців. Тому всі, хто пройшов строкову службу й був звільнений в запас, не можуть бути призвані протягом року.

Всі військові строкової служби, відповідно до закону, можуть як демобілізуватися після закінчення строку, так й подати прохання на мобілізацію та далі проходити службу як мобілізовані ― з усіма відповідними правами та обов’язками. Зокрема, вони зможуть отримувати гідну заробітну плату, всі премії, відпустки та підстави для звільнення, передбачені частиною 4 статті 26 закону Про військовий обов’язок.

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Строковики за їх власним бажанням можуть бути переведені на військову службу за призовом під час мобілізації, якщо:

строк військової служби передбачений частиною 1 статті 23 Закону, закінчився під час дії воєнного стану;

якщо військову службу продовжено понад встановлені строки відповідно до частини 9 статті 23 Закону;

під час дії воєнного стану вони вислужили не менше ніж пів року.

Демобілізація строковиків: що далі?

Український військовослужбовець 22-ї механізованої бригади відпочиває під час військових навчань у Донецькій області, 31 січня 2024 року, на тлі російського вторгнення в Україну. (Фото Романа ПІЛІПЕЯ / AFP)

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Варто зазначить, що строковики віком до 25 років, можуть потрапити під мобілізацію через рік, якщо вже досягнуть призивного віку. Їх все одно можуть викликати в ТЦК для оновлення данних, а також проходження ВЛК. Всім строковикам дається рік відстрочки після демобілізації, тож деякий час переживати правда немає сенсу, а потім вже залежить від того чи потрапить саме цей конкретний військовий під мобілізацію.

Постанова Кабміну також гарантує те, що всі звільнені військовослужбовці строкової служби зможуть отримати грошову допомогу у розмірі 8 посадових окладів. Якщо ж звільнений строковик підпадає під одну з пільгових категорій, наприклад є дитиною-сиротою чи дитиною, позбавленою батьківського піклування, то грошова допомога для нього становитиме ― 12 посадових окладів. В будь-який момент такі строковики можуть добровільно повернутися на службу, наприклад, уклавши контракт з ЗСУ.

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Загалом наше законодавство й раніше не дозволяє залучати строковиків до бойових дій — більшість з них служила в тилу та виконувала небойові задачі. Проте були випадки, коли вони добровільно відправлялись на фронт чи опинялись там через збіг обставин, особливо у на початку повномасштабного вторгнення. Тож для забезпечення умов рівності та надання їм можливості добровільно вирішувати служити далі чи ні, був прийнятий законопроєкт №11035.

Коли буде розглянутий законопроєкт про демобілізацію військових контрактної служби, добровольців та мобілізованих під час повномасштабного вторгнення ― наразі невідомо, але всі очікують цього з нетерпінням.