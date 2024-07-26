Кирило Грязнов, якого заарештували в Парижі 21 липня через підозру в розвідувальній діяльності, був завербований російськими спецслужбами, пише DW.

Кирило Грязнов – що відомо про затримання

У травні цього року він вирушив до Франції через Болгарію, де погрожував випадковим людям, що нібито Франція надовго запам'ятає цю Олімпіаду. Грязнов показував співрозмовникам посвідчення і звітував телефоном, що для виконання певного завдання найняв "людину з Кишинева".

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Про зміст провокацій, запланованих Грязновим публічно не розголошується, але згідно з джерелами Le Parisien, йшлося про "масштабний проєкт" із "серйозними наслідками".

Грязнова заарештували 21 липня в його квартирі в центрі Парижа. Потім фігуранта звинуватили в розвідувальній діяльності на користь іноземної держави з метою розпалювання воєнних дій у Франції.

За даними паризької прокуратури, під час арешту в нього знайшли дипломатичні матеріали та посвідчення, які вказують на його приналежність до "підрозділу V" російських спецслужб.

Зв'язок Грязнова з російськими спецслужбами підтверджує листування, в якому знайомі просять його встановити особу співробітника ФСБ та сина офіцера російського Міноборони. Своїми зв'язками Грязнов може бути зобов'язаний братові, який обіймає посаду очільника Головного управління правового забезпечення парламентських зборів Союзної держави Росії та Білорусі.

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Наразі Кирило Грязнов перебуває під вартою у Франції, йому загрожує до 30 років позбавлення волі.

Франція відмовила в акредитації на Олімпіаду низці осіб із РФ та Білорусі

Нагадаємо, що МВС Франції відхилило 4 340 осіб зі списку делегацій і персоналу для організації Олімпіади 2024 у Парижі після 960 тис. адміністративних перевірок.

З-поміж цих понад 4 000 відхилених заявок 359 осіб мають наказ залишити територію Франції, а ще сотні осіб мають статус "потенційно небезпечних", з них 257 – радикальні ісламісти, 181 – ультраліві й 95 – ультраправі.