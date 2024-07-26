Служба безпеки України повідомила про затримання 20-річного місцевого жителя, який підпалював технологічне обладнання трансформаторних підстанцій на замовлення спецслужби РФ.
СБУ затримала диверсанта на Черкащині – подробиці
Росія намагалася знеструмити значну частину громади та заблокувати залізничний рух у регіоні.
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Палій спочатку встановив локації потрібних енергооб’єктів і підготував знаряддя для вчинення злочину., а потім зламував трансформаторні підстанції, щоб залити бензином технологічне обладнання та підпалити його.
У разі виконання завдання, спецслужба Росії обіцяла йому гроші, які мали надходити на банківську картку.
СБУ затримала диверсанта, коли той намагався знищити новий енергооб’єкт.
Під час обшуку виявили каністру з бензином та мобільний телефон із доказами його листування з російськими спецслужбами.
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Яке покарання загрожує диверсанту на Черкащині
СБУ повідомила йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 2 ст. 194-1 (умисне пошкодження об’єктів електроенергетики).
Диверсанту загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
У Києві викрили диверсантів, які підпалювали обладнання на залізниці та авто військових
Нагадаємо, що 24 липня поліція Києва затримала двох чоловіків, які на замовлення здійснювали підпали обладнання критичної інфраструктури та автомобілів військових.
Вони отримали замовлення за гроші підпалити релейну та батарейну шафи на залізниці в Оболонському районі столиці.
Один із чоловіків облив легкозаймистою речовиною релейну та батарейну шафи неподалік залізничної станції, після чого підпалив їх, а спільник знімав це на відео та пильнував, аби теракту ніхто не завадив.
Зловмисники також підпалили автомобіль військового в Оболонському районі столиці.