Фільм «Останній Прометей Донбасу» від українського режисера та продюсера Антона Штуки став одним із переможців конкурсу Work in Progress у рамках 15-го Одеського міжнародного кінофестивалю.

Автор отримав нагороду від платформи кіно та телебачення Київстар ТБ - грошовий приз на 50 тисяч грн.

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Переможців національного та міжнародного конкурсу, а також переможців Work in Progress, відзначили під час церемонії закриття кінофестивалю, яка відбулася 20 липня.

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«Останній Прометей Донбасу»: про що фільм

Work in Progress - це конкурс, роботи учасників якого перебувають на фінальній стадії зйомок або на етапі пост-продакшену.

Одним із його переможців став документальний фільм «Останній Прометей Донбасу» від режисера та продюсера Антона Штуки.

Приз від Київстар ТБ у розмірі 50 тисяч гривень вручила керівник відділу контенту Київстар ТБ Марина Каплун, яка цьогоріч була в журі конкурсу. Сама платформа стала інформаційним партнером ОМКФ.

«Ми всіляко підтримуємо молодих творців і бачимо майбутнє українського кінематографу величним, щоб увесь світ пишався нами. Антон Штука створив потужну непересічну роботу, не побоявшись пройти через дуже складні умови», - сказала Марина Каплун.

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За словами Антона Штуки, його фільм про справжніх воїнів світла - працівників Курахівської ТЕС, що на Донеччині.

«Ми кожен день на собі відчуваємо відключення електроенергії. А стрічка - якраз про працівників електростанції, які щодня знаходяться під обстрілами, але все одно продовжують працювати - нести людям світло. Мені здається, що цей проєкт дуже актуальний, тому я радий, що його відзначили», - розповів режисер та продюсер стрічки Антон Штука.

Марина Каплун зауважила, що Київстар ТБ системно підтримує українських кінематографістів. Саме тому починає роботу над створенням власного original контенту.

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«Ми вже почали роботу над створенням ориджиналсів, тобто нашого оригінального контенту. Це будуть художні проєкти. Детальніше зможемо розповісти згодом», - анонсувала Марина Каплун.

15-й Одеський міжнародний кінофестиваль проходив з 12 по 20 липня в Києві.