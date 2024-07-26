Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що найскладніший період літа в енергетиці України вже позаду. Якщо не буде пошкоджень електростанцій, то ситуація буде і надалі покращуватися.

Про це він заявив на брифінгу 26 липня.

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Зі спадом спеки в Україні зменшилося споживання електроенергії - що відомо

За його словами, є всі причини очікувати, що найскладніший період літа – уже позаду, оскільки аномальна спека спала і зменшилося споживання електроенергії.

" І також, звичайно, це пов’язано з тим, що вийшли з ремонту певні енергогенеруючі потужності – довгоочікувані, важливі для енергосистеми – які, безумовно, додають нам потужності та скорочують дефіцит", - зауважив Кудрицький.

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У зв'язку з цим, замість режиму 3-4 черги в Україні діє 1-2, які застосовуються в залежності від часу.

"В деякі години дефіцит може бути менший, в деякі – трохи більший. А в деякі – ми навіть маємо можливість не запроваджувати ніяких обмежень електроспоживання", - зазначив голова правління НЕК "Укренерго"

На думку Кудрицького, якщо не буде якихось нових масштабних пошкоджень електростанцій – то ситуація матиме тенденцію до покращення. Принаймні, у наступні декілька тижнів.

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Україна втратила понад 9 ГВт потужностей генерації

Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україна втратила понад 9 ГВт потужностей генерації через російські обстріли.

Водночас уряд сформував стратегію для відновлення та посилення енергосистеми, що містить зміцнення української ППО, ремонти обладнання й подальша розбудова захисту від дронів, децентралізація енергосистеми, міжнародна підтримка та співробітництво та енергоефективність і відповідальне споживання.