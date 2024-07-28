У центрі Києва відкрилася виставка «До своєї природи».
Вона представлена одразу на кількох локаціях: на Софійській площі, на Хрещатику біля КМДА та у вестибюлі станції метро «Золоті ворота».
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Це спільний проєкт WWF-Україна у партнерстві з Музеєм Івана Гончара. Його мета - показати цінність національного природної та культурної спадщини.
«До своєї природи»: мета проєкту
До експозиції увійшли світлини творів українського народного мистецтва початку XIX - другої половини XX століть з колекції Музею Івана Гончара.
Також на виставці представлені сучасні ілюстрації художниці Анастасії Старко, що стали осмисленням теми історичного взаємозв’язку українців з природою через культуру.
Візуальний ряд доповнює історія на основі наукових фактів українських дослідників природної та культурної спадщини, а також уривки з архаїчних фольклорних текстів.
«Виставкою ми прагнемо надихнути глядача до діалогу про українську природу та її місце в ідентичності, нагадати про важливість збереження природного біорізноманіття, особливо під час війни та наголосити про ціну втрат української спадщини, яка є мовчазною жертвою російської військової агресії», - розповіла комунікаційниця WWF-Україна та кураторка проєкту Юлія Новосельцева.
Виставка «До своєї природи»: де проходить
Виставка представлена на трьох локаціях у Києві:
- на Софійській площі до 28 серпня;
- на вул. Хрещатик, 36 (біля будівлі КМДА) до 15 вересня;
- у вестибюлі станції метро «Золоті ворота» до 18 серпня.
Вплив війни на культуру
Війна має нищівний вплив на природну та культурну спадщину. Це можуть відчувати й наступні покоління.
За даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, з початку війни було уражено 30% усіх природоохоронних територій в Україні.
За прогнозами експертів, для відновлення до довоєнного стану вже зараз потрібно 60-80 років.
За підрахунками Міністерства культури та інформаційної політики станом на кінець березня 2024 року понад тисячу пам’яток культурної спадщини постраждали внаслідок російської військової агресії.