У центрі Києва відкрилася виставка «До своєї природи».

Вона представлена одразу на кількох локаціях: на Софійській площі, на Хрещатику біля КМДА та у вестибюлі станції метро «Золоті ворота».

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Це спільний проєкт WWF-Україна у партнерстві з Музеєм Івана Гончара. Його мета - показати цінність національного природної та культурної спадщини.

«До своєї природи»: мета проєкту

До експозиції увійшли світлини творів українського народного мистецтва початку XIX - другої половини XX століть з колекції Музею Івана Гончара.

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Також на виставці представлені сучасні ілюстрації художниці Анастасії Старко, що стали осмисленням теми історичного взаємозв’язку українців з природою через культуру.

Візуальний ряд доповнює історія на основі наукових фактів українських дослідників природної та культурної спадщини, а також уривки з архаїчних фольклорних текстів.

Фото WWF-Україна.

«Виставкою ми прагнемо надихнути глядача до діалогу про українську природу та її місце в ідентичності, нагадати про важливість збереження природного біорізноманіття, особливо під час війни та наголосити про ціну втрат української спадщини, яка є мовчазною жертвою російської військової агресії», - розповіла комунікаційниця WWF-Україна та кураторка проєкту Юлія Новосельцева.