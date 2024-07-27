У застосунку Резерв+ зʼявилась можливість підвантажувати актуальні дані про бронювання до електронного військово-облікового документа.
Про це повідомили в Міністерстві оборони.
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Наразі ця функція доступна лише для працівників критично важливих для держави підприємств і тих, хто забезпечує потреби Сил оборони.
У Резерв+ з'явилась позначка про бронювання
Заброньовані громадяни отримуватимуть push-повідомлення про появу статусу бронювання в реєстрі військовозобов'язаних Оберіг.
Для цього потрібно:
- натиснути на кнопку з трьома крапками на головному екрані
- у спадному меню вибрати «Оновити документ»
«Працівникам критично важливих підприємств та ВПК більше не потрібно носити паперові документи про бронювання. Вони можуть показати інформацію у застосунку Резерв+ на смартфоні. Статус бронювання можна отримати легко, зручно та без жодних черг і паперової рутини», - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій Катерина Черногоренко.
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Онлайн вже забронювали понад 55 тисяч співробітників критично важливих підприємств.
Електронне бронювання через Дію
Електронне бронювання на порталі Дія запрацювало з 17 липня.
Скористатися цим сервісом можуть керівники компаній, які є критично важливими для економіки України або працюють на потреби Сил оборони.
Далі планується розширити категорії підприємств.
Щоб забронювати працівників, потрібно подати заяву на порталі:
- система автоматично перевірить, чи відповідають вони вимогам, та надішле результат щодо кожного співробітника в особистий кабінет;
- якщо відповідь позитивна - у працівника оновиться інформація в застосунку Резерв+.