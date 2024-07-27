У застосунку Резерв+ зʼявилась можливість підвантажувати актуальні дані про бронювання до електронного військово-облікового документа.

Про це повідомили в Міністерстві оборони.

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Наразі ця функція доступна лише для працівників критично важливих для держави підприємств і тих, хто забезпечує потреби Сил оборони.

У Резерв+ з'явилась позначка про бронювання

Заброньовані громадяни отримуватимуть push-повідомлення про появу статусу бронювання в реєстрі військовозобов'язаних Оберіг.

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Для цього потрібно:

натиснути на кнопку з трьома крапками на головному екрані

у спадному меню вибрати «Оновити документ»

«Працівникам критично важливих підприємств та ВПК більше не потрібно носити паперові документи про бронювання. Вони можуть показати інформацію у застосунку Резерв+ на смартфоні. Статус бронювання можна отримати легко, зручно та без жодних черг і паперової рутини», - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій Катерина Черногоренко.

Більше по темі Україна веде діалог з Молдовою про повернення військовозобов'язаних чоловіків Проблему повернення складно вирішити, оскільки немає єдиної перевіреної статистики щодо кількості чоловіків призовного віку, які потрапили на територію Молдови.

Онлайн вже забронювали понад 55 тисяч співробітників критично важливих підприємств.

Електронне бронювання через Дію

Електронне бронювання на порталі Дія запрацювало з 17 липня.

Скористатися цим сервісом можуть керівники компаній, які є критично важливими для економіки України або працюють на потреби Сил оборони.

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Далі планується розширити категорії підприємств.

Щоб забронювати працівників, потрібно подати заяву на порталі: