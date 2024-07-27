Команди-учасниці Ігор пропливли Сеною через центр французької столиці до Ейфелевої вежі та фінішували перед площею Трокадеро.

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Вперше в історії церемонія відкриття Олімпіади відбулася не на стадіоні, а на воді.

У п'ятницю, 26 липня, у Парижі офіційно стартували Олімпійські ігри-2024.

Сам вогонь був у вигляді повітряної кулі, а не звичної чаші.

Еліна Світоліна та Михайло Романчук - прапороносці національної збірної України на відкритті Олімпіади. Фото: Facebook, НОК України.

Прапор України на церемонії несли тенісистка Еліна Світоліна і плавець Михайло Романчук.

До пронесення олімпійського вогню долучилися чимало відомих спортсменів та зірок. Зокрема, Сергій Бубка, репер Снуп Дог, Рафаель Надаль, Серена Вільямс, Зінедін Зідан.

Програма та учасники

Літня Олімпіада-2024 триватиме до 11 серпня.

У програмі цьогорічних ігор - 32 види спорту.

У змаганнях братимуть участь 10 714 спортсменів із 206 країн світу.

Вони розіграють 329 комплектів медалей.

Вперше на Олімпіаді змагатиметься однакова кількість чоловіків та жінок.

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28 із 32 видів спорту на Іграх будуть гендерно рівними. За олімпійське золото тут боротимуться як чоловіки, так і жінки.

До програми, крім основних видів спорту, додали брейкінг, скейтбординг, серфінг та спортивне скелелазіння.

Так в Міжнародному олімпійському комітеті хочуть підвищити популярність Олімпійських ігор серед молоді.

Україна на Олімпіаді у Парижі

Україну представлятимуть 140 спортсменів.

Це найменша кількість атлетів за всю історію виступів нашої держави на літніх Олімпійських іграх.

Українські спортсмени змагатимуться в 26 з 32-х дисциплін.

Серед них - бадмінтон, бокс, брейкінг, важка атлетика, велосипедний спорт, спортивна гімнастика, художня гімнастика, дзюдо, плавання, скелелазіння та стрибки у воду.

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Найбільше «синьо-жовтих» буде у легкій атлетиці - 25 представників.

Українська делегація під час церемонії відкриття Олімпійських ігор. Фото: Facebook, НОК України.

За кожну золоту медаль Україна обіцяє виплатити спортсменам по 125 тисяч доларів. «Срібло» оцінюється у 100 тисяч доларів. За третє призове місце призер може отримати 80 тисяч доларів.

Де дивитися літні Олімпійські ігри-2024

В Україні офіційним транслятором Олімпійських ігор є Суспільне мовлення та місцеві телеканали Суспільного - Суспільне Київ, Суспільне Харків Суспільне Львів тощо.

На сайті Суспільне Спорт будуть доступні чотири додаткові потоки трансляції змагань з українським коментатором.

Стежити за актуальним розкладом змагань за участі українців можна на Facebook-сторінці НОК України.

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Онлайн-результати та розклад змагань можна переглянути на офіційному сайті Олімпійських ігор-2024.