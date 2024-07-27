У п'ятницю, 26 липня, у Парижі офіційно стартували Олімпійські ігри-2024.
Вперше в історії церемонія відкриття Олімпіади відбулася не на стадіоні, а на воді.
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Команди-учасниці Ігор пропливли Сеною через центр французької столиці до Ейфелевої вежі та фінішували перед площею Трокадеро.
Уздовж берегів Сени тривало шоу з виступами артистів.
Співачка Lady Gaga відкрила музичну частину церемонії. А закривала шоу Celine Dion з легендарною піснею L’Hymne à l’amour.
🤩 @celinedion is spectacular and Paris sparkles with the Olympic spirit! ✨— The Olympic Games (@Olympics) July 26, 2024
Paris 2024 is here!!! 🎉#Paris2024 #OpeningCeremony pic.twitter.com/es3KmnGD2k
У Парижі запалили олімпійський вогонь
Олімпійський вогонь запалили триразові олімпійські чемпіони - легкоатлетка Марі-Жозе Перек і дзюдоїст Тедді Ренер.
Сам вогонь був у вигляді повітряної кулі, а не звичної чаші.
The Paris 2024 Olympic cauldron is lit!— The Olympic Games (@Olympics) July 26, 2024
Sorry, THE PARIS 2024 HOT-AIR BALLOON OLYMPIC CAULDRON IS LIT! 🤯 🔥 #Paris2024 #OpeningCeremony pic.twitter.com/CIuS4RzfHD
До пронесення олімпійського вогню долучилися чимало відомих спортсменів та зірок. Зокрема, Сергій Бубка, репер Снуп Дог, Рафаель Надаль, Серена Вільямс, Зінедін Зідан.
Прапор України на церемонії несли тенісистка Еліна Світоліна і плавець Михайло Романчук.
Програма та учасники
Літня Олімпіада-2024 триватиме до 11 серпня.
У програмі цьогорічних ігор - 32 види спорту.
У змаганнях братимуть участь 10 714 спортсменів із 206 країн світу.
Вони розіграють 329 комплектів медалей.
Вперше на Олімпіаді змагатиметься однакова кількість чоловіків та жінок.
28 із 32 видів спорту на Іграх будуть гендерно рівними. За олімпійське золото тут боротимуться як чоловіки, так і жінки.
До програми, крім основних видів спорту, додали брейкінг, скейтбординг, серфінг та спортивне скелелазіння.
Так в Міжнародному олімпійському комітеті хочуть підвищити популярність Олімпійських ігор серед молоді.
Україна на Олімпіаді у Парижі
Україну представлятимуть 140 спортсменів.
Це найменша кількість атлетів за всю історію виступів нашої держави на літніх Олімпійських іграх.
Українські спортсмени змагатимуться в 26 з 32-х дисциплін.
Серед них - бадмінтон, бокс, брейкінг, важка атлетика, велосипедний спорт, спортивна гімнастика, художня гімнастика, дзюдо, плавання, скелелазіння та стрибки у воду.
Найбільше «синьо-жовтих» буде у легкій атлетиці - 25 представників.
За кожну золоту медаль Україна обіцяє виплатити спортсменам по 125 тисяч доларів. «Срібло» оцінюється у 100 тисяч доларів. За третє призове місце призер може отримати 80 тисяч доларів.
Де дивитися літні Олімпійські ігри-2024
В Україні офіційним транслятором Олімпійських ігор є Суспільне мовлення та місцеві телеканали Суспільного - Суспільне Київ, Суспільне Харків Суспільне Львів тощо.
На сайті Суспільне Спорт будуть доступні чотири додаткові потоки трансляції змагань з українським коментатором.
Стежити за актуальним розкладом змагань за участі українців можна на Facebook-сторінці НОК України.
Онлайн-результати та розклад змагань можна переглянути на офіційному сайті Олімпійських ігор-2024.