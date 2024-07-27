Протягом минулої доби на фронті зафіксували 122 бойових зіткнення.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Окупаційні війська атакували на кількох напрямках. Найбільше - на Покровському та Курахівському.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень в районах Глибокого, Слобожанського та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали ворожі штурми біля Синьківки, Табаївки, Піщаного та Стельмахівки. За добу тут зафіксували сім атак противника.

Advertisement

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів неподалік Невського, Новосергіївки, Нооєгорівки, Макіївки та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали три штурмових дії росіян поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували п’ять разів в районах Григорівки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік Північного, Залізного, Нью-Йорка та Торецька. На цій ділянці фронту окупанти діяли за підтримки авіації.

На Покровському напрямку відбулася найбільша кількість атак противника.

Advertisement

«Наші захисники зупинили 37 штурмових дій в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Тимофіївка, Новоселівка Перша, Веселе, Вовче та Яснобродівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки», - повідомили в Генштабі.

Російські війська намагалися прорвати оборону наших військ на Курахівському напрямку. Сили оборони відбили 14 атак біля Красногорівки, Костянтинівки, Нетайлового, Карлівки та Парасковіївки.

На Времівському напрямку противник здійснив шість штурмів наших позицій неподалік Старомлинівки, Водяного, та Костянтинівки.

На Оріхівському напрямку окупанти й надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоандріївки. Загалом у цьому районі відбулося сім штурмів.

Advertisement

На Придніпровському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог завдав авіаудару по району Тягинки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зеленський доручив посилити Покровський напрямок

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність посилення українських позицій на Покровському напрямку.

Про це він сказав у своєму щоденному зверненні.

За словами глави держави, саме на цій ділянці фронту ворог найбільш активний.

«Саме цей напрямок був і залишається основним напрямком російських атак... Має бути зроблене й буде зроблене все, щоб посилити наші позиції, нашу українську здатність завдавати окупанту відчутних втрат», - сказав Володимир Зеленський.