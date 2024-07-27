На Херсонщині російський безпілотник атакував автомобіль «швидкої».
Під удар потрапила бригада «екстренки» у Бериславі.
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Про це повідомили в Херсонській ОДА.
Армія РФ вдарила по бригаді «швидкої»
Окупаційні війська вдарили у суботу зранку.
«Російський безпілотник атакував авто бригади екстреної медичної допомоги. Вибухову травму та поранення ноги дістав 42-річний чоловік», - зазначили в адміністрації.
Постраждалого госпіталізували. Йому надають медичну допомогу.
За добу на Херсонщині поранено 8 людей
Російські війська не припиняють обстрілювати Херсон та область.
Минулої доби поцілили в об'єкт критичної інфраструктури та спорткомплекс. Гатили по житлових кварталах населених пунктів області.
Пошкоджені будинки, автомийка, гараж, автобуси та приватні автівки.
«Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Бургунка, Осокорівка, Микільське, Понятівка, Львове, Берислав, Садове, Одрадокам'янка, Федорівка, Тягинка, Придніпровське, Зеленівка, Антонівка, Чорнобаївка, Новоолександрівка, Осокорівка, Дніпровське та місто Херсон», - повідомив керівник ОДА Олександр Прокудін.
Внаслідок російських обстрілів в обласні поранено 8 людей.