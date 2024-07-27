Вночі українські військові збили російську керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 і чотири «шахеди».

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Наша ППО працювала на території чотирьох областей - Дніпропетровської, Полтавської, Харківської та Київської.

Нічна атака: що відомо

У ніч на 27 липня росіяни запустили по Україні керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 з повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області.

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Також ворог атакував чотирма БпЛА «Shahed». Ударні дрони запускали з російського Приморсько-Ахтарська.

«Усі цілі було збито силами та засобами Сил оборони України у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Київській областях», - відзвітували в Повітряних силах.

Крім того, за добу українські військові знищили 4 розвідувальні БпЛА «Supercam», один ударно-розвідувальний БпЛА «Форпост», один безпілотник невстановленого типу та два баражуючі боєприпаси «Ланцет». Їх приземлили на південному та північно-східному напрямках.

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Четверту ніч Київ та область атакують дрони

На Київщині цієї ночі знову оголошували тривогу.

За даними КОВА, влучань в об’єкти цивільної та критичної інфраструктури немає.

Уламки ворожого безпілотника впали на території одного з населених пунктів. Загорілася трава.

Обірвані електропроводи.

Також пошкоджено дахи двох приватних будинків та паркан. Уламки зафіксували на присадибних ділянках.

На Полтавщині пошкоджений промисловий об'єкт

Під прицілом російських дронів була також Полтавщина.

Внаслідок атаки пошкоджений промисловий об'єкт.

Виникла пожежа. Її ліквідували. Ніхто не постраждав.