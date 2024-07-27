Вночі українські військові збили російську керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 і чотири «шахеди».
Про це повідомили в Повітряних силах.
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Наша ППО працювала на території чотирьох областей - Дніпропетровської, Полтавської, Харківської та Київської.
Нічна атака: що відомо
У ніч на 27 липня росіяни запустили по Україні керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 з повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області.
Також ворог атакував чотирма БпЛА «Shahed». Ударні дрони запускали з російського Приморсько-Ахтарська.
«Усі цілі було збито силами та засобами Сил оборони України у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Київській областях», - відзвітували в Повітряних силах.
Крім того, за добу українські військові знищили 4 розвідувальні БпЛА «Supercam», один ударно-розвідувальний БпЛА «Форпост», один безпілотник невстановленого типу та два баражуючі боєприпаси «Ланцет». Їх приземлили на південному та північно-східному напрямках.
Дрони атакували порт у Краснодарському краї РФ: є загиблі
Четверту ніч Київ та область атакують дрони
На Київщині цієї ночі знову оголошували тривогу.
За даними КОВА, влучань в об’єкти цивільної та критичної інфраструктури немає.
Уламки ворожого безпілотника впали на території одного з населених пунктів. Загорілася трава.
Обірвані електропроводи.
Також пошкоджено дахи двох приватних будинків та паркан. Уламки зафіксували на присадибних ділянках.
На Полтавщині пошкоджений промисловий об'єкт
Під прицілом російських дронів була також Полтавщина.
Внаслідок атаки пошкоджений промисловий об'єкт.
Виникла пожежа. Її ліквідували. Ніхто не постраждав.
Над Дніпропетровщиною збили 2 дрони
У небі над Дніпропетровською областю українські військові збили два «шахеди».
Ударні дрони підбили підрозділи ПвК «Схід».
Крім дронів, війська агресора б'ють по області з артилерії.
Ввечері російська армія двічі вдарила по Марганецькій громаді Нікопольського району. Спершу - дроном-камікадзе. Потім - артилерією.
«За своє агресор знову взявся із самого ранку. Цього разу поцілив БпЛА по Нікополю. На щастя, ніхто не постраждав», - зазначив керівник області Сергій Лисак.