Комісія Міністерства культури та інформаційної політики виявила низку порушень під час перевірки Свято-Успенської Почаївської лаври на Тернопільщині, яке перебуває у безоплатному користуванні УПЦ МП.

Про це пише Укрінформ з посиланням на звіт комісії.

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Комісія встановила, що користувач не дотримувався вимог Закону Про охорону культурної спадщини.

Самовільне будівництво на території Почаївської лаври

Зокрема, без дозволу у Почаївській лаврі зробили ремонт та звели прибудови.

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«Комісія виявила прибудову тамбура до центрального входу в Успенський собор, прибудову мансардного типу на третьому поверсі пам'ятки «Монастирські келії», а також прибудову до Надбрамного комплексу, яку використовують як їдальню для прочан», - йдеться у висновку.

Такі дії, за висновком комісії, призвели до неналежного утримання пам'яток.

Крім того, зафіксували оновлення та/або очищення стінописів та ікон, заміну панікадила в Успенському соборі, зміни у стінописах та проведення ремонтних робіт у галереях та Печерному храмі Преподобного Іова та церкві Преподобних Антонія та Феодосія й інші факти порушень.

З Почаївської лаври зникли ікони

Під час перевірки з'ясувалося, що в лаврі немає частини ікон.

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«Перевірка комісією стану збереження творів іконопису виявила факти відсутності значної частини ікон, зафіксованих паспортами пам'яток культурної спадщини та інвентарним списком, складеним на основі паспортів на твори мистецтва при проведенні інвентаризації іконопису та творів мистецтва в 1967 році», - зазначається у звіті.

На території Почаївської Свято-Успенської лаври виявлено крім шести об'єктів, які належать державі, інше нерухоме майно, якого немає в договорі про безоплатне користування.

Комісія рекомендувала Кременецько-Почаївському заповіднику провести до 1 грудня інвентаризацію шести об'єктів, які були передані у безоплатне користування Свято-Успенській Почаївській лаврі. А також порушити питання про припинення дії договору у судовому порядку за фактом невиконання основних вимог щодо збереження пам'яток національного значення - об'єктів державної власності та їх територій.