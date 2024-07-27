У ніч на суботу та зранку дрони ГУР атакували російський військовий аеродром в Енгельсі Саратовської області, військовий аеродром «Дягілєво» в Рязанській області та військовий аеродром «Оленья» в Мурманській області.

Також в результаті атаки дронів-камікадзе було уражено нафтопереробний завод в Рязані.

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Про це повідомляють джерела в українській розвідці.

Атака на російські аеродроми - операція ГУР

Як зазначають очевидці, перші вибухи на території військового аеродрому в Дягілєво пролунали близько шостої ранку за місцевим часом.

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У соцмережах пишуть, що чули звуки принаймні трьох вибухів.

Також місцеві публікують відео прольоту дронів у напрямку аеродрому, а за тим - знімок чорного диму, що здіймається над військовим обʼєктом.

«На аеродромі дислокується 43 центр бойового застосування і перенавчання ворожого льотного складу. Тут зокрема базуються літаки Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ та Іл-78 та розташований авіаційний ремонтний завод», - повідомляють джерела.

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На російському аеродромі Енгельс, де розташована стратегічна авіація ворога, гучно було близько восьмої ранку.

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У місцевих пабліках зазначають, що російська ППО безуспішно намагалася збити дрони. У соцмережах пишуть про характерні вибухи «прильотів».

Дрони ГУР уразили стратегічний бомбардувальник РФ на аеродромі Оленья

Джерела кажуть також про влучання дрона по аеродрому «Оленья» в Мурманській області.

Попередньо зафіксовано пошкодження дальнього надзвукового бомбардувальника-ракетоносця ТУ-22М3.

Зазначається, що аеродром «Оленья» розташований від українського кордону на відстані близько 1800 кілометрів.

У Міністерстві оборони РФ заявили, що загалом над територією Росії начебто збили щонайменше 12 дронів-камікадзе: в Курській, Бєлгородській, Ростовській, Брянський та в Липецькій областях.

Результати влучань БПЛА по інших ворожих військових обʼєктах наразі уточнюються.