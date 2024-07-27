Президент Володимир Зеленський привітав медиків із професійним святом.
Глава держави відвідав Інститут травматології та ортопедії НАМН України.
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Він подякував медикам за роботу та вручив державні нагороди.
Зеленський нагородив медиків
Володимир Зеленський зазначив, що наразі в Україні немає такої лікарні, яка б не відчувала наслідки війни. Усі медзаклади приймають поранених із фронту або зазнають обстрілів від російської армії.
«Навіть після таких жорстоких російських атак, як проти “Охматдиту” і ще сотень лікарень, які зруйновані чи пошкоджені російськими обстрілами, ми не втрачаємо здатності нашої медицини рятувати життя. Це виключно ваша професійність, ваша сила, ваш характер, які працюють заради всієї України», - сказав президент.
Інститут травматології та ортопедії отримав статус національного
Глава держави підписав указ, який надав Інституту травматології та ортопедії статус національного.
Зеленський створив делегацію України для участі в засіданнях ОЗХЗ
Володимир Зеленський зауважив, що йдеться не лише про юридичний статус та визнання професійності українських медиків.
«Це реальна вдячність усіх нас, нашої держави за вашу роботу. Щотижня по 300 операцій, більшість із яких найвищого рівня складності. Це абсолютно достойна ваша робота, яка додає гідності всій нашій державі», - наголосив Президент.