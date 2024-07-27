Президент Володимир Зеленський привітав медиків із професійним святом.

Глава держави відвідав Інститут травматології та ортопедії НАМН України.

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Він подякував медикам за роботу та вручив державні нагороди.

Зеленський нагородив медиків

Володимир Зеленський зазначив, що наразі в Україні немає такої лікарні, яка б не відчувала наслідки війни. Усі медзаклади приймають поранених із фронту або зазнають обстрілів від російської армії.

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«Навіть після таких жорстоких російських атак, як проти “Охматдиту” і ще сотень лікарень, які зруйновані чи пошкоджені російськими обстрілами, ми не втрачаємо здатності нашої медицини рятувати життя. Це виключно ваша професійність, ваша сила, ваш характер, які працюють заради всієї України», - сказав президент.