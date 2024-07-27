Оновлено 15:40 

Внаслідок обстрілу Глухова загинув 14-річний хлопець. 

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Дитину госпіталізували з пораненням. Однак, врятувати не вдалося. 

Про це повідомили в прокуратурі області. 

За уточненими даними, постраждало 13 цивільних. Серед них - семеро дітей. 

Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, навчальний заклад, магазин і транспортні засоби.

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Обстріл Глухова

Окупанти вдарили по центру міста близько 12:40. 

Гатили з реактивних систем залпового вогню. 

Зафіксовано більше десятка вибухів. 

На місці прильотів працюють аварійно-рятувальні служби. 

Постраждалим надається необхідна медична допомога. 

«Одна жінка і дитина - у важкому стані», - одразу після обстрілу повідомили в ОДА. 

Росіяни обстрілюють прикордоння Сумщини

Війська агресора не припиняють обстрілювати прикордонні населені пункти області. 

Протягом ночі та зранку там зафіксували 60 вибухів. 

Під вогнем опинилися Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Ворожбянська та Великописарівська громади.

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Протягом минулої доби ворог обстріляв 20 населених пунктів регіону.

Пошкоджено 2 приватних житлових будинки та магазин.

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