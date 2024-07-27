Оновлено 15:40

Внаслідок обстрілу Глухова загинув 14-річний хлопець.

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Дитину госпіталізували з пораненням. Однак, врятувати не вдалося.

Про це повідомили в прокуратурі області.

За уточненими даними, постраждало 13 цивільних. Серед них - семеро дітей.

Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, навчальний заклад, магазин і транспортні засоби.

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Обстріл Глухова

Окупанти вдарили по центру міста близько 12:40.

Гатили з реактивних систем залпового вогню.

Зафіксовано більше десятка вибухів.

На місці прильотів працюють аварійно-рятувальні служби.

Постраждалим надається необхідна медична допомога.

«Одна жінка і дитина - у важкому стані», - одразу після обстрілу повідомили в ОДА.