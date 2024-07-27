Зазначається, що знищені та уражені російські вертольоти агресор використовував у війні проти України.

У відомстві показали відео як палали ворожі гелікоптери.

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У Головному управлінні розвідки підтвердили ураження трьох російських літаків - один у Самарі, два - під Москвою.

Операції ГУР на території Росії

Раніше джерело в українській розвідці повідомило Kyiv Post, що ГУР уразило три російських вертольоти на території РФ.

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Було знищено гелікоптер Мі-8 та пошкоджені ворожі вертольоти Мі-28 та Ка-226.

Вночі 21 липня було проведено диверсійні заходи на території акціонерного товариства «Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов» (н.п. Томіліно, Московська обл.).

Внаслідок цього уражено ворожі вертольоти Мі-28 та Ка-226.

24 липня також внаслідок диверсії знищено багатоцільовий гелікоптер Мі-8 на території аеродрому Міноборони РФ «Кряж» у м. Самара.

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«АТ "НЦВ Миль и Камов" (НЦВ) - це авіабудівне підприємство, яке спеціалізується на розробці, виробництві та ремонту вертольотів (лінійки Мі та КА), а також інших гвинтокрилих літальних апаратів», - сказав співрозмовник.

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Підприємство включає два дослідно-конструкторських бюро ОКБ «Миля» та ОКБ «Камова», дослідне виробництво, а також експериментально-дослідницький комплекс та випробовуваний центр.

«Інформація щодо пожежі внаслідок вибухів на підприємстві викликала широкий розголос серед мешканців Московської області. Втім, російська влада, як завжди, факти власної недбалості приховує від населення рф», - зазначило джерело.

У суботу дрони ГУР атакували військові аеродроми РФ

У ніч на суботу 27 липня та зранку дрони ГУР атакували три військові аеродроми у Росії.

Про це повідомили джерела в українській розвідці.

Внаслідок влучання по аеродрому «Оленья» в Мурманській області пошкоджений надзвуковий бомбардувальник ТУ-22М3.

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Зазначається, що аеродром «Оленья» розташований на відстані близько 1800 кілометрів від українського кордону.

Також в результаті атаки дронів-камікадзе було уражено нафтопереробний завод в Рязані.