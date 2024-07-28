Під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift загинув курсант Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Про це повідомили у навчальному закладі. 

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Загиблий навчався на першому курсі. 

Під час навчання на літаку загинув курсант

Де саме сталася катастрофа - в університеті не уточнили. 

Слідчі, профільні експерти та фахівці Повітряних Сил встановлюють причини трагедії. 

«Керівництво університету всебічно сприяє слідству. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого. Це болюча і непоправна втрата для всіх нас», - йдеться у повідомленні університету. 

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Харківський національний університет Повітряних сил

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба - це вищий військовий навчальний заклад ЗСУ. 

У його складі - вісім факультетів, Інститут цивільної авіації та Військовий коледж сержантського складу. 

Тут готують, зокрема, військових льотчиків, штурманів, фахівців з бойового управління авіацією, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, а також фахівців інженерно-авіаційного забезпечення. 

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