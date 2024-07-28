Під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift загинув курсант Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Про це повідомили у навчальному закладі.

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Загиблий навчався на першому курсі.

Під час навчання на літаку загинув курсант

Де саме сталася катастрофа - в університеті не уточнили.

Слідчі, профільні експерти та фахівці Повітряних Сил встановлюють причини трагедії.

«Керівництво університету всебічно сприяє слідству. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого. Це болюча і непоправна втрата для всіх нас», - йдеться у повідомленні університету.