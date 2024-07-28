У суботу олімпійська збірна України з футболу зіграла з командою Марокко. 

Українці обіграли суперників з рахунком 2:1. 

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Це перша перемога української команди в історії Ігор.

Україна обіграла Марокко на Олімпіаді

Матч відбувся на арені Стад Жоффруа-Гішар у Сент-Етьєні. 

Голами відзначилися Дмитро Криськів та Ігор Краснопір.

Українці догравали у меншості. Володимир Салюк отримав червону картку (затримка суперника).

Це вже другий матч збірної України з футболу на Олімпіаді. 

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У середу, 24 липня, наші спортсмени програли команді з Іраку - 2:1.

Наступний матч Україна зіграє з Аргентиною. Поєдинок відбудеться 30 липня. 

Олімпіада-2024: підсумки змагального дня 27 липня 

У перший день Олімпійських ігор у Парижі українські спортсмени змагалися в 11 видах спорту. 

Дзюдо (вагова категорія до 60 кг)

  • Дільшот Халматов поступився Єлдосу Сметову з Казахстану в 1/8 фіналу 

Кульова стрільба (пневматичний пістолет 10 м)

  • Віктор Банькін та Павло Коростильов посіли 11 та 12 позиції відповідно і не подолали кваліфікацію
  • Олена Костевич стала 19 і не змогла потрапити до 8 найкращих, що розігруватиме медалі

Стрибки у воду (3 м синхрон)

  • Вікторія Кесарь та Анна Письменська у фіналі набрали 251.37 бала і стали сьомими

Фехтування (шпага, особисті)

  • Джоан Фейбі Бежура поступилася француженці Орьян Малло в 1/16 фіналу
  • Влада Харькова поступилася у чвертьфіналі француженці Орьян Малло
  • Олена Кривицька поступилася Конг Ман Вай Вівіа з Гонконгу в 1/4 фіналу

«Вперше в історії особистого фехтування на шпагах Україна була представлена на стадії чвертьфіналів двома спортсменками», - відзначили в Національному олімпійському комітеті. 

Академічне веслування (четвірка парна)

  • Євгенія Довгодько, Катерина Дудченко, Дарина Верхогляд, Анастасія Коженкова стали другими у кваліфікації та вийшли до фіналу, який відбудеться 31 липня

Велосипедний спорт (шосе)

- Юлія Бірюкова в індивідуальній гонці з роздільним стартом стала 27-ю

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Спортивна гімнастика

  • Олег Верняєв, Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Радомир Стельмах, Назар Чепурний кваліфікувались до фіналу командного багатоборства
  • Олег Верняєв та Ілля Ковтун змагатимуться в особистому багатоборстві

Окрім цього, Україна матиме представництво у фіналах на окремих снарядах: паралельні бруси (Олег Верняєв та Ілля Ковтун), кінь-махи (Олег Верняєв), вільні вправи (Ілля Ковтун), опорний стрибок (Назар Чепурний та Ігор Радівілов). 

Національна збірна зі спортивної гімнастики. Фото: НОК України. 

Веслувальний слалом (байдарка-одиночка)

  • Вікторія Ус кваліфікувалася до півфіналу з 18 місця

Настільний теніс (одиночний розряд)

  • Соломія Братейко поступилася румунці Елізабеті Самарі в 1/32 фіналу.
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