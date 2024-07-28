У суботу олімпійська збірна України з футболу зіграла з командою Марокко.
Українці обіграли суперників з рахунком 2:1.
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Це перша перемога української команди в історії Ігор.
Україна обіграла Марокко на Олімпіаді
Матч відбувся на арені Стад Жоффруа-Гішар у Сент-Етьєні.
Голами відзначилися Дмитро Криськів та Ігор Краснопір.
Українці догравали у меншості. Володимир Салюк отримав червону картку (затримка суперника).
Це вже другий матч збірної України з футболу на Олімпіаді.
У середу, 24 липня, наші спортсмени програли команді з Іраку - 2:1.
Наступний матч Україна зіграє з Аргентиною. Поєдинок відбудеться 30 липня.
Олімпіада-2024: підсумки змагального дня 27 липня
У перший день Олімпійських ігор у Парижі українські спортсмени змагалися в 11 видах спорту.
Дзюдо (вагова категорія до 60 кг)
- Дільшот Халматов поступився Єлдосу Сметову з Казахстану в 1/8 фіналу
Кульова стрільба (пневматичний пістолет 10 м)
- Віктор Банькін та Павло Коростильов посіли 11 та 12 позиції відповідно і не подолали кваліфікацію
- Олена Костевич стала 19 і не змогла потрапити до 8 найкращих, що розігруватиме медалі
Стрибки у воду (3 м синхрон)
- Вікторія Кесарь та Анна Письменська у фіналі набрали 251.37 бала і стали сьомими
Фехтування (шпага, особисті)
- Джоан Фейбі Бежура поступилася француженці Орьян Малло в 1/16 фіналу
- Влада Харькова поступилася у чвертьфіналі француженці Орьян Малло
- Олена Кривицька поступилася Конг Ман Вай Вівіа з Гонконгу в 1/4 фіналу
«Вперше в історії особистого фехтування на шпагах Україна була представлена на стадії чвертьфіналів двома спортсменками», - відзначили в Національному олімпійському комітеті.
Академічне веслування (четвірка парна)
- Євгенія Довгодько, Катерина Дудченко, Дарина Верхогляд, Анастасія Коженкова стали другими у кваліфікації та вийшли до фіналу, який відбудеться 31 липня
Велосипедний спорт (шосе)
- Юлія Бірюкова в індивідуальній гонці з роздільним стартом стала 27-ю
Спортивна гімнастика
- Олег Верняєв, Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Радомир Стельмах, Назар Чепурний кваліфікувались до фіналу командного багатоборства
- Олег Верняєв та Ілля Ковтун змагатимуться в особистому багатоборстві
Окрім цього, Україна матиме представництво у фіналах на окремих снарядах: паралельні бруси (Олег Верняєв та Ілля Ковтун), кінь-махи (Олег Верняєв), вільні вправи (Ілля Ковтун), опорний стрибок (Назар Чепурний та Ігор Радівілов).
Веслувальний слалом (байдарка-одиночка)
- Вікторія Ус кваліфікувалася до півфіналу з 18 місця
Настільний теніс (одиночний розряд)
- Соломія Братейко поступилася румунці Елізабеті Самарі в 1/32 фіналу.