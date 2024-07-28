Матч відбувся на арені Стад Жоффруа-Гішар у Сент-Етьєні.

Це перша перемога української команди в історії Ігор.

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У суботу олімпійська збірна України з футболу зіграла з командою Марокко.

Це вже другий матч збірної України з футболу на Олімпіаді.

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У середу, 24 липня, наші спортсмени програли команді з Іраку - 2:1.

Наступний матч Україна зіграє з Аргентиною. Поєдинок відбудеться 30 липня.

Олімпіада-2024: підсумки змагального дня 27 липня

У перший день Олімпійських ігор у Парижі українські спортсмени змагалися в 11 видах спорту.

Дзюдо (вагова категорія до 60 кг)

Дільшот Халматов поступився Єлдосу Сметову з Казахстану в 1/8 фіналу

Кульова стрільба (пневматичний пістолет 10 м)

Віктор Банькін та Павло Коростильов посіли 11 та 12 позиції відповідно і не подолали кваліфікацію

Олена Костевич стала 19 і не змогла потрапити до 8 найкращих, що розігруватиме медалі

Стрибки у воду (3 м синхрон)

Вікторія Кесарь та Анна Письменська у фіналі набрали 251.37 бала і стали сьомими

Фехтування (шпага, особисті)

Джоан Фейбі Бежура поступилася француженці Орьян Малло в 1/16 фіналу

Влада Харькова поступилася у чвертьфіналі француженці Орьян Малло

Олена Кривицька поступилася Конг Ман Вай Вівіа з Гонконгу в 1/4 фіналу

«Вперше в історії особистого фехтування на шпагах Україна була представлена на стадії чвертьфіналів двома спортсменками», - відзначили в Національному олімпійському комітеті.

Академічне веслування (четвірка парна)

Євгенія Довгодько, Катерина Дудченко, Дарина Верхогляд, Анастасія Коженкова стали другими у кваліфікації та вийшли до фіналу, який відбудеться 31 липня

Велосипедний спорт (шосе)

- Юлія Бірюкова в індивідуальній гонці з роздільним стартом стала 27-ю

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Спортивна гімнастика

Олег Верняєв, Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Радомир Стельмах, Назар Чепурний кваліфікувались до фіналу командного багатоборства

Олег Верняєв та Ілля Ковтун змагатимуться в особистому багатоборстві

Окрім цього, Україна матиме представництво у фіналах на окремих снарядах: паралельні бруси (Олег Верняєв та Ілля Ковтун), кінь-махи (Олег Верняєв), вільні вправи (Ілля Ковтун), опорний стрибок (Назар Чепурний та Ігор Радівілов).

Національна збірна зі спортивної гімнастики. Фото: НОК України.

Веслувальний слалом (байдарка-одиночка)

Вікторія Ус кваліфікувалася до півфіналу з 18 місця

Настільний теніс (одиночний розряд)