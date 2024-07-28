Протягом минулої доби на фронті відбулося 129 бойових зіткнень.

Це дані Генерального штабу станом на ранок 28 липня.

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Росіяни й надалі найбільш активні на Покровському напрямку та збільшили кількість атак на Торецькому напрямку, у порівнянні з попередньою добою.

Армія РФ продовжує наступальні дії на Харківщині

Російські війська продовжували наступальні (штурмові) дії на Харківському напрямку. На цій ділянці фронту відбулося дев’ять бойових зіткнень. Бої точилися в районах Глибокого, Тихого та Вовчанська.

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На Куп’янському напрямку зафіксували три бойових зіткнення. Окупанти атакували біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 14 атак противника поблизу Новосергіївки Харківської області, Макіївки та Невського Луганської області, а також Тернів Донецької області.

Росіяни зберігають активність на Покровському напрямку

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили вісім атак в районах Верхньокам’янського та Спірного.

Противник намагався прорвати нашу оборону на Краматорському напрямку - біля Іванівського та Андріївки Донецької області. Українські воїни зупинили шість таких спроб противника.

28 разів ворог намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах Північного, Торецька, Нью-Йорка та Залізного.

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Армія РФ спробувала витіснити українські підрозділи із займаних рубежів на Покровському напрямку. Наші бійці відбили 29 атак біля населених пунктів Новоолександрівка, Веселе, Сергіївка, Яснобродівка, Воздвиженка, Тимофіївка, Новоселівка Перша та Калинове.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Тут ворог 18 разів намагався прорвати оборону ЗСУ.

Також окупанти хотіли прорвати оборону у напрямку Костянтинівки та Роздольного на Времівському напрямку. Їхні сім спроб успіху не мали.

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На Оріхівському напрямку відбулось чотири бойових зіткнення в районі Малої Токмачки та Новоандріївки Запорізької області.

На Придніпровському напрямку ворог намагається атакувати наші позиції в острівній зоні. Протягом минулої доби здійснив три невдалі атаки на позиції Сил оборони.